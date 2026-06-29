Fótbolti

Helgi Sigurðs­son: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sann­gjarnt”

Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Helgi Sigurðsson, aðstoðarþjálfari Fram, var hæstánægður eftir leik kvöldsins.
Helgi Sigurðsson, aðstoðarþjálfari Fram, var hæstánægður eftir leik kvöldsins. Vísir/Diego

Helgi Sigurðsson, aðstoðarþjálfari Fram, var afar sáttur eftir 2-0 sigur liðsins gegn ÍA á ELKEM-vellinum á Akranesi í kvöld. Framarar voru sterkari aðilinn frá upphafi, skoruðu tvö mörk á fyrstu 23 mínútunum og styrktu stöðu sína í þriðja sæti Bestu deildarinnar.

„Tilfinningin er bara mjög góð. Það er frábært að koma hingað og taka þrjú stig. Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt,“ sagði Helgi eftir leik.

Fram komst í 2-0 með tveimur mörkum frá Atla Þór Jónassyni í fyrri hálfleik og að mati Helga lagði góða byrjunin grunninn að sigrinum.

„Við byrjuðum leikinn af miklum krafti, náðum því forskoti sem við vildum ná og síðan sigldum við þessu heim á mjög fagmannlegan hátt. Ég er mjög ánægður með alla strákana.“

Framarar héldu ÍA frá hættulegum færum í síðari hálfleik og voru aldrei í teljandi vandræðum með að verja tveggja marka forystuna.

Atli Þór Jónasson, sem skoraði bæði mörk Framara, þurfti að fara af velli vegna meiðsla í síðari hálfleik. Helgi sagði þó ekkert benda til þess að um alvarleg meiðsli væri að ræða.

„Nei, það held ég ekki. Hann fékk eitthvað smá högg á kálfann, ekkert alvarlegt. Við gerum bara ráð fyrir því að hann verði ferskur í næsta leik, eins og aðrir leikmenn,“ sagði Helgi Sigurðsson í lokin.

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