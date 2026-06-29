Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 29. júní 2026 22:41 Helgi Sigurðsson, aðstoðarþjálfari Fram, var hæstánægður eftir leik kvöldsins. Vísir/Diego Helgi Sigurðsson, aðstoðarþjálfari Fram, var afar sáttur eftir 2-0 sigur liðsins gegn ÍA á ELKEM-vellinum á Akranesi í kvöld. Framarar voru sterkari aðilinn frá upphafi, skoruðu tvö mörk á fyrstu 23 mínútunum og styrktu stöðu sína í þriðja sæti Bestu deildarinnar. „Tilfinningin er bara mjög góð. Það er frábært að koma hingað og taka þrjú stig. Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt,“ sagði Helgi eftir leik. Fram komst í 2-0 með tveimur mörkum frá Atla Þór Jónassyni í fyrri hálfleik og að mati Helga lagði góða byrjunin grunninn að sigrinum. „Við byrjuðum leikinn af miklum krafti, náðum því forskoti sem við vildum ná og síðan sigldum við þessu heim á mjög fagmannlegan hátt. Ég er mjög ánægður með alla strákana.“ Framarar héldu ÍA frá hættulegum færum í síðari hálfleik og voru aldrei í teljandi vandræðum með að verja tveggja marka forystuna. Atli Þór Jónasson, sem skoraði bæði mörk Framara, þurfti að fara af velli vegna meiðsla í síðari hálfleik. Helgi sagði þó ekkert benda til þess að um alvarleg meiðsli væri að ræða. „Nei, það held ég ekki. Hann fékk eitthvað smá högg á kálfann, ekkert alvarlegt. Við gerum bara ráð fyrir því að hann verði ferskur í næsta leik, eins og aðrir leikmenn,“ sagði Helgi Sigurðsson í lokin. Besta deild karla Fram Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Íslenski boltinn Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Enski boltinn Öruggur sigur Fram á Skaganum Fótbolti Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Fótbolti Þýskaland - Paragvæ | Greið leið fyrir Þjóðverja? Fótbolti Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Fótbolti Fleiri fréttir Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Þýskaland - Paragvæ | Greið leið fyrir Þjóðverja? Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Arnór seldur til Grikklands Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Húðskammaður af forseta landsins og „blurraður“ í beinni Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Sjá meira