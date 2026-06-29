Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Andri Broddason skrifar 29. júní 2026 21:38 Afturelding vann stórsigur á Ægi í kvöld. Vísir/Pawel Cieslikiewicz Afturelding vann stórsigur á heimavelli gegn Ægi í Lengjudeild karla í kvöld. Afturelding skoraði átta mörk og Ægir átti vægast sagt martraðarkenndan leik. Leikurinn byrjaði illa fyrir Ægi en Joacim Holtan náði að komast í lélega sendingu til baka á Ómar Castaldo í marki Ægis og skora á annarri mínútu leiksins. Afturelding hélt áfram að fá dauðafæri og var áberandi betri aðilinn í leiknum. Á 37. mínútu bætti Sævar Atli Hugason við öðru marki Aftureldingar eftir frábæra sendingu frá Birki Má Sævarssyni. Afturelding náði þó ekki að sigla þessu þægilega í höfn en undir lok fyrri hálfleiks náði Bjarki Rúnar Jónínuson að minnka muninn fyrir Ægi. Seinni hálfleikurinn varð að hreinni martröð fyrir Ægi og liðið einfaldlega hrundi. Mikið var um að varnarmenn misstu boltann og það gerðist á 49. mínútu þegar varnarmenn Ægis gáfu Joacim Holtan dauðafæri sem hann nýtti. Aðeins fimm mínútum síðar voru varnarmenn Ægis með boltann í sínum eigin teig og Holtan einfaldlega tæklaði boltann af þeim beint í markið. Þetta var þriðja mark Holtan í leiknum. Á 59. mínútu bætir Óðinn Bjarkason við fimmta marki Aftureldingar eftir góða skyndisókn og eftir það missir Ægir endanlega hausinn. Stefan Dabetic, leikmaður Ægis, er réttilega rekinn út af vellinum með rautt spjald eftir að hafa traðkað á hausnum á Bjarti Bjarma Barkasyni. Þetta er hegðun sem maður vill ekki sjá á fótboltavellinum. Að vera manni færri bætti aðeins gráu ofan á svart fyrir Ægi en Afturelding bætti þremur mörkum við á síðustu 25 mínútum leiksins. Róbert Agnar Daðason skoraði sjötta mark Aftureldingar og síðustu tvö mörkin voru bæði úr horni sem Trausti Þráinsson tók. Óðinn Bjarkarson skoraði úr fyrra horninu en Aron Elí Sævarsson úr því seinna. Afturelding vann því stórsigur á heimavelli en lokatölur leiksins voru 8-1. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Aftureldingu sem er í öðru sæti Lengjudeildarinnar, einu stigi frá toppliði Þróttar. Ægir er eftir leikinn í ellefta sæti, aðeins einu stigi frá botnliði Völsungs. Lengjudeild karla Afturelding Ægir Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Íslenski boltinn Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Enski boltinn Öruggur sigur Fram á Skaganum Fótbolti Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Fótbolti Þýskaland - Paragvæ | Greið leið fyrir Þjóðverja? Fótbolti Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Fótbolti Fleiri fréttir Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Þýskaland - Paragvæ | Greið leið fyrir Þjóðverja? Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Arnór seldur til Grikklands Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Húðskammaður af forseta landsins og „blurraður“ í beinni Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Sjá meira