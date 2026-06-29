Fótbolti

Stór­sigur Aftur­eldingar og hrun Ægis

Andri Broddason skrifar
Afturelding vann stórsigur á Ægi í kvöld.
Afturelding vann stórsigur á Ægi í kvöld. Vísir/Pawel Cieslikiewicz

Afturelding vann stórsigur á heimavelli gegn Ægi í Lengjudeild karla í kvöld. Afturelding skoraði átta mörk og Ægir átti vægast sagt martraðarkenndan leik.

Leikurinn byrjaði illa fyrir Ægi en Joacim Holtan náði að komast í lélega sendingu til baka á Ómar Castaldo í marki Ægis og skora á annarri mínútu leiksins. Afturelding hélt áfram að fá dauðafæri og var áberandi betri aðilinn í leiknum.

Á 37. mínútu bætti Sævar Atli Hugason við öðru marki Aftureldingar eftir frábæra sendingu frá Birki Má Sævarssyni. Afturelding náði þó ekki að sigla þessu þægilega í höfn en undir lok fyrri hálfleiks náði Bjarki Rúnar Jónínuson að minnka muninn fyrir Ægi.

Seinni hálfleikurinn varð að hreinni martröð fyrir Ægi og liðið einfaldlega hrundi. Mikið var um að varnarmenn misstu boltann og það gerðist á 49. mínútu þegar varnarmenn Ægis gáfu Joacim Holtan dauðafæri sem hann nýtti. Aðeins fimm mínútum síðar voru varnarmenn Ægis með boltann í sínum eigin teig og Holtan einfaldlega tæklaði boltann af þeim beint í markið. Þetta var þriðja mark Holtan í leiknum.

Á 59. mínútu bætir Óðinn Bjarkason við fimmta marki Aftureldingar eftir góða skyndisókn og eftir það missir Ægir endanlega hausinn. Stefan Dabetic, leikmaður Ægis, er réttilega rekinn út af vellinum með rautt spjald eftir að hafa traðkað á hausnum á Bjarti Bjarma Barkasyni. Þetta er hegðun sem maður vill ekki sjá á fótboltavellinum.

Að vera manni færri bætti aðeins gráu ofan á svart fyrir Ægi en Afturelding bætti þremur mörkum við á síðustu 25 mínútum leiksins. Róbert Agnar Daðason skoraði sjötta mark Aftureldingar og síðustu tvö mörkin voru bæði úr horni sem Trausti Þráinsson tók. Óðinn Bjarkarson skoraði úr fyrra horninu en Aron Elí Sævarsson úr því seinna. Afturelding vann því stórsigur á heimavelli en lokatölur leiksins voru 8-1.

Þetta var mikilvægur sigur fyrir Aftureldingu sem er í öðru sæti Lengjudeildarinnar, einu stigi frá toppliði Þróttar. Ægir er eftir leikinn í ellefta sæti, aðeins einu stigi frá botnliði Völsungs.

Lengjudeild karla Afturelding Ægir

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