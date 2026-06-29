Fótbolti

Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi og Cristiano Ronaldo mættust síðast með landsliðum sínum árið 2014 eða fyrir næstum því tólf árum síðan.
Lionel Messi og Cristiano Ronaldo mættust síðast með landsliðum sínum árið 2014 eða fyrir næstum því tólf árum síðan. Getty/David Rawcliffe

Draumur um eitt lokauppgjör á milli Lionel Messi og Cristiano Ronaldo á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta varð enn fjarlægari eftir óvænt slakt gengi Portúgals í riðlakeppninni.

Argentínumenn unnu alla þrjá leikina sína og riðil sinn með markatölunni 8-1. Þeir tryggðu sér um leið frekar þægilega leið inn í undanúrslitin. Argentína mætir Grænhöfðaeyjum í 32-liða úrslitum og svo gætu komið leikir við Egyptaland og Kólumbíu í framhaldinu.

Portúgal náði hins vegar bara öðru sæti í sínum riðli. Þeir fóru vissulega taplausir í gegnum riðilinn en unnu aðeins einn leik, á móti botnliði Úsbekistan.

Það þýðir að Portúgalar fara mun erfiðari leið í útsláttarkeppninni.

Portúgal mætir Króatíu í 32-liða úrslitunum og svo gætu tekið við leikir við Spán og Belgíu áður en kemur að leik við Frakkland í undanúrslitunum.

Þessi þróun mála þýðir líka að Messi og Ronaldo mætast ekki fyrr en í úrslitaleiknum komist bæði Argentína og Portúgal þangað.

Ef Portúgal hefði unnið sinn riðil þá hefðu þeir getað mæst í átta liða úrslitunum og Portúgal þurft að slá út Gana og Sviss til að komast þangað.

Nú er staðreyndin sú að lið þeirra Messi og Ronaldo þurfa að vinna fjóra leiki í útsláttarkeppninni svo að við fáum þetta draumauppgjör þeirra á stærsta sviðinu.

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