Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 09:31 Lionel Messi og Cristiano Ronaldo mættust síðast með landsliðum sínum árið 2014 eða fyrir næstum því tólf árum síðan. Getty/David Rawcliffe Draumur um eitt lokauppgjör á milli Lionel Messi og Cristiano Ronaldo á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta varð enn fjarlægari eftir óvænt slakt gengi Portúgals í riðlakeppninni. Argentínumenn unnu alla þrjá leikina sína og riðil sinn með markatölunni 8-1. Þeir tryggðu sér um leið frekar þægilega leið inn í undanúrslitin. Argentína mætir Grænhöfðaeyjum í 32-liða úrslitum og svo gætu komið leikir við Egyptaland og Kólumbíu í framhaldinu. Portúgal náði hins vegar bara öðru sæti í sínum riðli. Þeir fóru vissulega taplausir í gegnum riðilinn en unnu aðeins einn leik, á móti botnliði Úsbekistan. Það þýðir að Portúgalar fara mun erfiðari leið í útsláttarkeppninni. Portúgal mætir Króatíu í 32-liða úrslitunum og svo gætu tekið við leikir við Spán og Belgíu áður en kemur að leik við Frakkland í undanúrslitunum. Þessi þróun mála þýðir líka að Messi og Ronaldo mætast ekki fyrr en í úrslitaleiknum komist bæði Argentína og Portúgal þangað. Ef Portúgal hefði unnið sinn riðil þá hefðu þeir getað mæst í átta liða úrslitunum og Portúgal þurft að slá út Gana og Sviss til að komast þangað. Nú er staðreyndin sú að lið þeirra Messi og Ronaldo þurfa að vinna fjóra leiki í útsláttarkeppninni svo að við fáum þetta draumauppgjör þeirra á stærsta sviðinu. View this post on Instagram A post shared by The Football VAR (@foot.var) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Arnór seldur til Grikklands Fótbolti Elísa fór kílómetrana 80 á undir níu klukkustundum Sport Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Fótbolti Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Íslenski boltinn Umferðin klárast upp á Skaga og Stúkan gerir allt saman upp Sport Ný lið bætast við Körfubolti Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Fótbolti Fleiri fréttir Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Arnór seldur til Grikklands Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Húðskammaður af forseta landsins og „blurraður“ í beinni Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ Kanada tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum með dramatísku sigurmarki „Við þurfum bara að horfa á björtu hliðarnar“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ Svekkjandi tap eftir sterka byrjun í steikjandi hita „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Forseti Suður-Kóreu húðskammar „vanhæfan“ landsliðsþjálfara Biður bosnísku þjóðina afsökunar: „Get ekki bent á landið á korti“ Jason Daði kominn í KR Sjá meira