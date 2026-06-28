Erlent

Ellefu létust í flug­slysi í Frakk­landi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Flugslysið átti sér stað í austurhluta Frakklands. Myndin tengist fréttinni ekki beint.
Flugslysið átti sér stað í austurhluta Frakklands. Myndin tengist fréttinni ekki beint.

Ellefu létust eftir að flugvél í notkun fallhlífarstökkvaraskóla hrapaði í bænum Tomblaine í austurhluta Frakklands í dag. Fimm farþeganna um borð voru nemendur sem undirbjuggu sig fyrir sitt fyrsta fallhlífastökk, hinir fimm hafi verið leiðbeinendur í skólanum.

BBC hefur eftir Laurent Nuñez, innanríkisráðherra Frakklands, að tildrög slyssins séu í rannsókn. Flugmaður vélarinnar og tíu farþegar eru sagðir hafa látist en flugvélin hafi tekið á loft á Nancy-Essey flugvellinum og hrapað stuttu frá vellinum klukkan ellefu í dag að staðartíma. 

Fréttaveita Le Monde og AFP segir slysið vera mannskæðasta „almenna“ flugslys í sögu landsins. 

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