Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. júní 2026 22:53 Flugslysið átti sér stað í austurhluta Frakklands. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Ellefu létust eftir að flugvél í notkun fallhlífarstökkvaraskóla hrapaði í bænum Tomblaine í austurhluta Frakklands í dag. Fimm farþeganna um borð voru nemendur sem undirbjuggu sig fyrir sitt fyrsta fallhlífastökk, hinir fimm hafi verið leiðbeinendur í skólanum. BBC hefur eftir Laurent Nuñez, innanríkisráðherra Frakklands, að tildrög slyssins séu í rannsókn. Flugmaður vélarinnar og tíu farþegar eru sagðir hafa látist en flugvélin hafi tekið á loft á Nancy-Essey flugvellinum og hrapað stuttu frá vellinum klukkan ellefu í dag að staðartíma. Fréttaveita Le Monde og AFP segir slysið vera mannskæðasta „almenna“ flugslys í sögu landsins. Frakkland Flug Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Lífið „Það koma bara færri“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Innlent Sérsveitarmenn um borð í Þór Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Innlent Fleiri fréttir Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Sjá meira