Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, viðurkenndi að lærisveinar sínir hafi ekki verið nægilega góðir í fyrri hálfleik þegar liðið tapaði 3-1 fyrir Stjörnunni í 12. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Samsungvellinum í Garðabæ í kvöld.
„Mér fannst fyrri hálfleikurinn ekki vera nógu góður. Mér fannst við vera of langt frá þeim og þegar við komumst í þau svæði sem við vildum komast í í fyrri hálfleik þá einhvern veginn náðum við ekki að koma boltanum inn á teig.
Við vorum oft komnir í góðar stöður á síðasta þriðjungi en fyrirgjafirnar fóru á bak við markið eða í varnarmann eða við missum boltann í horn. Þetta var kannski smá sjálfstraustsleysi og við vorum sanngjarnt undir.
Síðan fannst mér seinni hálfleikur flottur, við sköpum færi og hefðum getað skorað fleiri mörk. Þriðja markið kemur á 95. mínútu þegar við erum komnir með alla fram þannig að það skiptir ekki öllu máli. En þetta svíður fyrir okkur öll sem erum KA-fólk því við erum í mikilli brekku.
Það er ekkert launungarmál og við höfum verið þarna áður því miður, en höfum sem betur fer komið okkur upp úr því og það er það sem við ætlum að gera. Við tókum gott samtal inni í klefa ég og strákarnir.
Ég er ánægður að sjá að menn eru að leggja sig fram, ég er ánægður að sjá að þetta svíður. Menn eru ekki ánægðir og eru niðurlútir inni í klefa. Þetta er ekkert flókið. Það eru bara við sem getum breytt þessu og það er það sem við ætlum að gera,“ sagði Hallgrímur í samtali við Sýn Sport eftir leikinn.
Þeir eru búnir að vera í veseni
Eftir að hafa verið 2-0 undir í hálfleik mætti KA öflugara til leiks í síðari hálfleik og minnkaði fljótlega muninn í eitt mark áður en Stjarnan gerði út um leikinn í blálokin.
„Við töluðum aðeins um pressuna og hvaða svæði við gætum farið í. Að halda áfram að trúa á þetta og við vissum að ef við gætum komið með fyrsta mark hálfleiksins þá yrði þetta leikur. Þeir eru búnir að vera í veseni og missa niður leiki.
Við skorum fyrsta markið og fáum nokkra góða möguleika en því miður náðum við ekki að skora annað markið sem hefði hleypt þessu mikið upp,“ sagði hann um hverju KA hafi breytt í leikhléi.
KA hefur nú tapað fimm deildarleikjum í röð. Þrátt fyrir það telur Hallgrímur enga örvæntingu hafa gripið um sig innan leikmannahópsins.
„Nei, ekki örvænting en við erum ekki ánægðir. Við ætlum sko ekki að vera þarna. Í byrjun móts vorum við mjög pottþéttir til baka og fengum ekki mörk á okkur en svo erum við búnir að lenda í smá áföllum og höfum ekki náð að leysa það nógu vel.
Við fáum of mörg mörk á okkur og þurfum að finna lausnir við því. Það er ekki flókið. Ég þarf að gera betur, strákarnir þurfa að halda haus og leggja sig fram og þannig snúum við hlutunum við. Við þjálfarar þurfum að leggja vinnu í þetta dag og nótt við að finna lausnir og ég ætla mér að gera það.“