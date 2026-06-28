Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, var að vonum hæstánægður með 3-1 sigur sinna manna á KA í 12. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Samsungvellinum í Garðabæ í kvöld.
„Þetta var virkilega sterkur sigur hjá okkur. Mér fannst við frábærir í fyrri hálfleik, byrjuðum leikinn virkilega sterkt og ég hefði alveg viljað fá betri stöðu inn í hálfleikinn. Svo ná þeir að koma með kraft og mikla orku inn í seinni hálfleikinn og ná að minnka muninn.
Það var mikið högg fyrir okkur og tók okkur, eðlilega þar sem það er langt síðan liðið vann síðast leik, langan tíma að komast yfir það. Það var mikil taugaveiklun en mér fannst við samt sem áður glíma vel við það.
Þegar við jöfnuðum okkur á því byrjuðum við aftur að spila boltanum vel á milli okkar og komast í virkilega góðar stöður sem skilaði okkur leiftrandi sóknarleik í fyrri hálfleik. Það var vel gert hjá strákunum að klára þetta svo í lokin,“ sagði Jón Þór í samtali við Sýn Sport eftir leik.
Léttir fyrir allt umhverfið
Hann tók nýverið við stjórnartaumunum hjá Stjörnunni og var þetta fyrsti sigur liðsins undir stjórn Jóns Þórs í þriðja leiknum. Síðasti sigur Stjörnunnar hafði komið fyrir tæpum mánuði síðan, þegar Jökull I. Elísabetarson var enn þjálfari liðsins.
„Ég held að þetta sé léttir fyrir allt umhverfið hérna. Það skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig eða ekki. Það er aðallega það að þetta sé gríðarlegur léttir fyrir allt umhverfið. Sigrarnir næra og það er langt síðan sá síðasti kom þannig að þetta var mjög mikilvægt,“ sagði hann um kærkominn sigurinn.
Einungis einn leikur
Jón Þór veit sem er að þrátt fyrir sigur kvöldsins og bætta stöðu í deildinni sé björninn síður en svo unninn. Honum líst hins vegar vel á framhaldið og treystir á að sínir menn haldi áfram að leggja hart að sér til þess að komast á gott ról.
„Menn þurfa að leggja virkilega hart að sér til þess að halda áfram. Þetta er bara einn leikur og við viljum komast á sigurbraut þannig að menn þurfa að vinna virkilega fyrir því eins og þeir hafa gert. Menn þurfa að halda áfram að leggja hart að sér til þess að snúa þessu við.
Það snýst um að komast á sigurbraut, komast á rétt ról. Það er ekki nóg að vinna bara einn leik til þess að gera það þannig að það er mikil vinna sem er fram undan,“ sagði Jón Þór Hauksson að endingu.