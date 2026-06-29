Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool

Fílabeinsstrendingurinn Yan Diomande hefur ákveðið að ganga til liðs við Paris Saint-Germain en The Athletic greinir frá.
Diomande, sem er aðeins 19 ára gamall, hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína á vellinum og er talinn einn efnilegasti kantmaður Evrópu. Heimildir herma að leikmaðurinn hafi mikla trú á verkefninu sem unnið er að hjá PSG undir stjórn forsetans Nasser Al-Khelaifi og knattspyrnuráðgjafans Luis Campos.
Þá er sagt að Diomande sé sérstaklega spenntur fyrir möguleikanum á að starfa undir stjórn Luis Enrique, þjálfara Evrópumeistaranna, og telji að PSG sé rétti vettvangurinn til að taka næsta skref á ferlinum.
Leikmaðurinn telur að félagaskipti til Parísar myndu gefa honum bestu möguleikana á að vinna stóra titla á komandi árum og þróast í einn fremsta leikmann heims.
Óljóst er hvort PSG muni leggja fram formlegt tilboð í kantmanninn á næstu vikum, en ljóst er að félagið er efst á óskalista Diomande ef hann ákveður að yfirgefa Leipzig á yfirstandandi félagaskiptamarkaði. Liverpool hefur einnig verið sterklega orðað við leikmanninn en svo virðist sem hann hafi valið PSG.
Yan Diomande has chosen Paris Saint-Germain as his next destination if he leaves RB Leipzig this summer.The Ivory Coast international, 19, believes in the project led by chairman Nasser Al-Khelaifi and football advisor Luis Campos, sources have told The Athletic, and wants to… pic.twitter.com/48J8gLiSKr— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 28, 2026
Yan Diomande has chosen Paris Saint-Germain as his next destination if he leaves RB Leipzig this summer.The Ivory Coast international, 19, believes in the project led by chairman Nasser Al-Khelaifi and football advisor Luis Campos, sources have told The Athletic, and wants to… pic.twitter.com/48J8gLiSKr