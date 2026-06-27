Króatar tóku annað sætið af Ganverjum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júní 2026 23:03 Nikola Vlasic var hetja Króatíu gegn Gana. getty/Abdulhamid Hosbas Nikola Vlasic tryggði Króatíu sigur á Gana, 2-1, þegar liðin mættust í Philadelphiu í L-riðli heimsmeistaramótsins. Með sigrinum náði Króatía 2. sæti riðilsins af Gana og mætir Kólumbíu eða Portúgal í 32-liða úrslitunum. Fyrir leikinn í kvöld hafði Gana ekki fengið á sig mark á HM. Það breyttist á 31. mínútu þegar Petar Sucic skoraði með skoti fyrir utan vítateig. Carlos Queiroz, þjálfari Gana, gerði nokkrar breytingar á sínu liði eftir því sem leið á leikinn. Á 73. mínútu tók einn af varamönnunum, Ernest Nuamah, aukaspyrnu og fann Derrick Luckassen sem stýrði boltanum í netið. Tíu mínútum síðar tók Luka Modric, fyrirliði Króatíu, hornspyrnu. Hún rataði á Vlasic sem skoraði með skalla og kom króatíska liðinu yfir, 2-1. Þetta reyndist sigurmark Króatíu sem endaði með sex stig í L-riðli. Gana lauk leik með fjögur stig og mætir annað hvort Kólumbíu eða Portúgal í 32-liða úrslitum í Kansas á föstudaginn. HM 2026 í fótbolta