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Króatar tóku annað sætið af Ganverjum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Nikola Vlasic var hetja Króatíu gegn Gana.
Nikola Vlasic var hetja Króatíu gegn Gana. getty/Abdulhamid Hosbas

Nikola Vlasic tryggði Króatíu sigur á Gana, 2-1, þegar liðin mættust í Philadelphiu í L-riðli heimsmeistaramótsins. Með sigrinum náði Króatía 2. sæti riðilsins af Gana og mætir Kólumbíu eða Portúgal í 32-liða úrslitunum.

Fyrir leikinn í kvöld hafði Gana ekki fengið á sig mark á HM. Það breyttist á 31. mínútu þegar Petar Sucic skoraði með skoti fyrir utan vítateig.

Carlos Queiroz, þjálfari Gana, gerði nokkrar breytingar á sínu liði eftir því sem leið á leikinn. Á 73. mínútu tók einn af varamönnunum, Ernest Nuamah, aukaspyrnu og fann Derrick Luckassen sem stýrði boltanum í netið.

Tíu mínútum síðar tók Luka Modric, fyrirliði Króatíu, hornspyrnu. Hún rataði á Vlasic sem skoraði með skalla og kom króatíska liðinu yfir, 2-1.

Þetta reyndist sigurmark Króatíu sem endaði með sex stig í L-riðli. Gana lauk leik með fjögur stig og mætir annað hvort Kólumbíu eða Portúgal í 32-liða úrslitum í Kansas á föstudaginn.

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