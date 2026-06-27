Erlent

41,5 gráður í Þýska­landi og hita­met slegið

Atli Ísleifsson skrifar
Tónleikagestir í Dresden leita skjóls.
Tónleikagestir í Dresden leita skjóls. AP

Hitinn fór upp í 41,5 gráður í Þýskalandi í dag og er það hæsti hiti sem mælst hefur í landinu frá upphafi mælinga. Hitamet var sömuleiðis sett í Danmörku og Tékklandi í dag en hitabylgja gengur nú yfir Evrópu.

Þýska veðurstofan (DWD) greinir frá því að hitinn hafi farið upp í 41,5 gráður í Drewitz í austurhluta landsins. Smábæinn er að finna rúmlega hundrað kílómetra suðaustur af höfuðborginni Berlín.

Með þessu var fyrra met slegið en það var 41,3 gráður og féll í Saarbrücken í suðvesturhluta Þýskalands á föstudaginn.

Mikill hiti herjar nú á íbúa Evrópu og voru hitamet einnig slegin í Danmörku (37,0 gráður) og Tékklandi (40,6 gráður).

Hitabylgjan hefur leitt til þess að mikill fjöldi tilkynninga hefur borist um drukknunarslys. Þannig greindi franski innanríkisráðherrann Laurent Nuñez frá því í dag að 74 manns hafi drukknað í Frakklandi síðan 18. júní. Hiti hefur mælst yfir 40 gráður víða um Frakkland í dag og síðustu daga.

Fyrr í vikunni upplifðu Frakkar sinn heitasta dag frá upphafi mælinga en þá mældist meðalhitinn í landinu 29,8 gráður.

Þýskaland

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