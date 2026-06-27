41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 18:40 Tónleikagestir í Dresden leita skjóls. AP Hitinn fór upp í 41,5 gráður í Þýskalandi í dag og er það hæsti hiti sem mælst hefur í landinu frá upphafi mælinga. Hitamet var sömuleiðis sett í Danmörku og Tékklandi í dag en hitabylgja gengur nú yfir Evrópu. Þýska veðurstofan (DWD) greinir frá því að hitinn hafi farið upp í 41,5 gráður í Drewitz í austurhluta landsins. Smábæinn er að finna rúmlega hundrað kílómetra suðaustur af höfuðborginni Berlín. Með þessu var fyrra met slegið en það var 41,3 gráður og féll í Saarbrücken í suðvesturhluta Þýskalands á föstudaginn. Mikill hiti herjar nú á íbúa Evrópu og voru hitamet einnig slegin í Danmörku (37,0 gráður) og Tékklandi (40,6 gráður). Hitabylgjan hefur leitt til þess að mikill fjöldi tilkynninga hefur borist um drukknunarslys. Þannig greindi franski innanríkisráðherrann Laurent Nuñez frá því í dag að 74 manns hafi drukknað í Frakklandi síðan 18. júní. Hiti hefur mælst yfir 40 gráður víða um Frakkland í dag og síðustu daga. Fyrr í vikunni upplifðu Frakkar sinn heitasta dag frá upphafi mælinga en þá mældist meðalhitinn í landinu 29,8 gráður. Þýskaland Tengdar fréttir Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Nýtt hitamet hefur verið slegið í Ødum á Austur-Jótlandi þar sem hiti mældist 37 gráður í dag. Elinóra Guðmundsdóttir býr í Kaupmannahöfn þar sem hiti hefur einnig verið verulegur. Hún segir nánast óbærilegt úti og hún hafi þurft að halda börnunum inni. 27. júní 2026 13:44 Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Sjá meira