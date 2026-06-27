Tveir kantmenn gætu verið úr leik hjá Evrópumeisturunum

Spánverjar óttast að þátttöku Yéremys Pino á heimsmeistaramótinu sé lokið en talið er að hann hafi viðbeinsbrotnað í sigrinum á Úrúgvæum í nótt. Annar kantmaður Evrópumeistaranna, Nico Williams, glímir einnig við meiðsli.
Pino kom inn á sem varamaður á 65. mínútu þegar Spánn sigraði Úrúgvæ, 1-0, í lokaleik sínum í H-riðli heimsmeistaramótsins.
Skömmu fyrir leikslok lenti Pino illa á vinstri öxlinni og var greinilega sárþjáður. Hann harkaði þó af sér og kláraði leikinn.
Luis de la Fuente, þjálfari Spánar, kvaðst óttast að Pino væri viðbeinsbrotinn og myndi þar af leiðandi ekki spila meira á HM.
Spánverjar gætu einnig verið án Williams í næstu leikjum. Hann hefur glímt við meiðsli að undanförnu og sást haltra í leikslok í nótt. Williams, sem var í stóru hlutverki hjá Spáni þegar liðið varð Evrópumeistari fyrir tveimur árum, kom inn á sem varamaður þegar stundarfjórðungur var eftir af leiknum gegn Úrúgvæ.
Spánn vann H-riðil og hefur ekki enn fengið á sig mark á HM. Liðið mætir annað hvort Austurríki eða Alsír í 32-liða úrslitunum. Leikurinn fer fram í Los Angeles á fimmtudaginn kemur.