FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 22:19 Didier Deschamps stýrði ekki franska landsliðinu í sigrinum á Noregi í kvöld. Getty/Hannah Peters Franska knattspyrnusambandið sagði blaðamönnum fyrir leik Frakklands og Noregs í kvöld að mínútu þögn til minningar um látna móður Didier Deschamps. Það varð þó ekki af því. Deschamps var ekki á hliðarlínunni þar sem útför móður hans fer fram í Frakklandi á þriðjudag. Aðstoðarþjálfarinn Guy Stephan stýrði franska liðinu í 4-1 sigri á Noregi. Nokkrum mínútum síðar sendi franska sambandið hins vegar frá sér skýringu eftir að FIFA hafði tilkynnt því að þögnin hefði verið fyrir fram ákveðin til heiðurs fórnarlömbum jarðskjálftans í Venesúela. Beiðni Frakka um að bera svört sorgarbönd til heiðurs móður Deschamps var einnig hafnað af FIFA, að sögn franska sambandsins. From @TheAthletic: France’s request to wear black armbands in honour of head coach Didier Deschamps’s mother was declined by FIFA, the French Football Federation said. https://t.co/CZhAowyhvJ— The New York Times (@nytimes) June 26, 2026 Deschamps, sem hefur orðið heimsmeistari bæði sem leikmaður og þjálfari, hefur stýrt landsliðinu síðastliðin fjórtán ár. „Það var með mikilli sorg sem landsliðsþjálfarinn frétti í morgun af andláti móður sinnar,“ sagði franska sambandið í yfirlýsingu á þriðjudag. „Í samráði við Philippe Diallo, forseta franska knattspyrnusambandsins, sem er viðstaddur í æfingabúðum franska landsliðsins, hefur Didier Deschamps falið aðstoðarmanni sínum, Guy Stephan, að stýra hópnum þar til hann snýr aftur. Á þessum afar sársaukafullu tímum biðjum við um fyllstu virðingu og nærgætni.“ Deschamps er einn af þeim þjálfurum í alþjóðlegum fótbolta sem hafa verið lengst í starfi en hann var ráðinn árið 2012. Lið hans vann heimsmeistaratitilinn árið 2018 og komst í úrslitaleikinn fyrir fjórum árum í Katar. Frakkar eru eitt af sigurstranglegustu liðunum á HM og vann liðið alla þrjá leiki sína í riðlakeppninni. HM 2026 í fótbolta FIFA Mest lesið BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Búið að slá markametið á HM í fótbolta Fótbolti Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Fótbolti Hleypur í óvenjulegum aðstæðum: „Rosalegur hiti hérna“ Sport Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Fótbolti Fleiri fréttir FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn Sjá meira