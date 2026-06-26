Fótbolti

FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Didier Deschamps stýrði ekki franska landsliðinu í sigrinum á Noregi í kvöld.
Didier Deschamps stýrði ekki franska landsliðinu í sigrinum á Noregi í kvöld. Getty/Hannah Peters

Franska knattspyrnusambandið sagði blaðamönnum fyrir leik Frakklands og Noregs í kvöld að mínútu þögn til minningar um látna móður Didier Deschamps. Það varð þó ekki af því.

Deschamps var ekki á hliðarlínunni þar sem útför móður hans fer fram í Frakklandi á þriðjudag. Aðstoðarþjálfarinn Guy Stephan stýrði franska liðinu í 4-1 sigri á Noregi.

Nokkrum mínútum síðar sendi franska sambandið hins vegar frá sér skýringu eftir að FIFA hafði tilkynnt því að þögnin hefði verið fyrir fram ákveðin til heiðurs fórnarlömbum jarðskjálftans í Venesúela.

Beiðni Frakka um að bera svört sorgarbönd til heiðurs móður Deschamps var einnig hafnað af FIFA, að sögn franska sambandsins.

Deschamps, sem hefur orðið heimsmeistari bæði sem leikmaður og þjálfari, hefur stýrt landsliðinu síðastliðin fjórtán ár.

„Það var með mikilli sorg sem landsliðsþjálfarinn frétti í morgun af andláti móður sinnar,“ sagði franska sambandið í yfirlýsingu á þriðjudag.

„Í samráði við Philippe Diallo, forseta franska knattspyrnusambandsins, sem er viðstaddur í æfingabúðum franska landsliðsins, hefur Didier Deschamps falið aðstoðarmanni sínum, Guy Stephan, að stýra hópnum þar til hann snýr aftur. Á þessum afar sársaukafullu tímum biðjum við um fyllstu virðingu og nærgætni.“

Deschamps er einn af þeim þjálfurum í alþjóðlegum fótbolta sem hafa verið lengst í starfi en hann var ráðinn árið 2012. Lið hans vann heimsmeistaratitilinn árið 2018 og komst í úrslitaleikinn fyrir fjórum árum í Katar.

Frakkar eru eitt af sigurstranglegustu liðunum á HM og vann liðið alla þrjá leiki sína í riðlakeppninni.

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