Ítalska stórliðið AC Milan hefur samþykkt að borga metfé fyrir portúgalska framherjann Goncalo Ramos sem félagið kaupir frá Paris Saint-Germain.
The Athletic sagði fyrst frá þessu en Ramos verður dýrasti leikmaður AC Milan og slær met landa síns Rafael Leão sem var 50 milljónir evra. Kaupverðið verður mun hærra en það með viðbótargreiðslum.
Milan have agreed a club-record fee to sign Paris Saint-Germain and Portugal international striker Goncalo Ramos.In a show of Milan’s ambition, it is the most expensive transfer in Serie A since Inter bought Romelu Lukaku from Manchester United for €74million in 2019 and… pic.twitter.com/VD4rOQnZpN— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 26, 2026
Milan have agreed a club-record fee to sign Paris Saint-Germain and Portugal international striker Goncalo Ramos.In a show of Milan’s ambition, it is the most expensive transfer in Serie A since Inter bought Romelu Lukaku from Manchester United for €74million in 2019 and… pic.twitter.com/VD4rOQnZpN
Ramos verður fyrsti leikmaðurinn sem Ruben Amorim kaupir eftir að hafa snúið aftur í þjálfun, en vilji leikmannsins til að spila fyrir fyrrverandi stjóra Manchester United var lykilatriði í samningaviðræðunum.
Framherjinn er sagður hafa staðist læknisskoðun á meðan hann var á heimsmeistaramótinu með Portúgal.
Hann verður dýrasti leikmaðurinn sem keyptur er í Serie A síðan Inter Milan keypti Romelu Lukaku frá Man Utd fyrir 74 milljónir evra.