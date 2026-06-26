Fótbolti

AC Milan kaupir Ramos fyrir met­fé

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Goncalo Ramos er staddur á heimsmeistaramótinu með portúgalska landsliðinu.
Goncalo Ramos er staddur á heimsmeistaramótinu með portúgalska landsliðinu. Getty/Carmen Mandato

Ítalska stórliðið AC Milan hefur samþykkt að borga metfé fyrir portúgalska framherjann Goncalo Ramos sem félagið kaupir frá Paris Saint-Germain.

The Athletic sagði fyrst frá þessu en Ramos verður dýrasti leikmaður AC Milan og slær met landa síns Rafael Leão sem var 50 milljónir evra. Kaupverðið verður mun hærra en það með viðbótargreiðslum.

Ramos verður fyrsti leikmaðurinn sem Ruben Amorim kaupir eftir að hafa snúið aftur í þjálfun, en vilji leikmannsins til að spila fyrir fyrrverandi stjóra Manchester United var lykilatriði í samningaviðræðunum.

Framherjinn er sagður hafa staðist læknisskoðun á meðan hann var á heimsmeistaramótinu með Portúgal.

Hann verður dýrasti leikmaðurinn sem keyptur er í Serie A síðan Inter Milan keypti Romelu Lukaku frá Man Utd fyrir 74 milljónir evra.

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