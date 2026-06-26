Tveir af lykilmönnum íslenska karlalandsliðsins í fótbolta mætast í æfingaleik fyrir næsta tímabil þegar Köln fær Real Sociedad í heimsókn.
Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson leikur með Real Sociedad sem varð bikarmeistari á Spáni á síðasta tímabili.
Liður í undirbúningi Real Sociedad fyrir næsta tímabil er leikur gegn Köln á RheinEnergie-leikvanginum 8. ágúst næstkomandi.
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Þar mætir Orri félaga sínum í íslenska landsliðinu, Ísaki Bergmann Jóhannessyni. Skagamaðurinn gekk í raðir Kölnar frá Fortuna Düsseldorf síðasta sumar. Á síðasta tímabili endaði Köln í 14. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar.
Ísak lék þrjátíu leiki með Köln í deild og bikar á síðasta tímabili og skoraði þrjú mörk.
Orri skoraði tíu mörk í 25 leikjum fyrir Real Sociedad á síðasta tímabili. Liðið endaði í 10. sæti spænsku úrvalsdeildarinnar en varð bikarmeistari eftir sigur á Atlético Madrid í vítaspyrnukeppni.