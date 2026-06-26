Fótbolti

Orri og Ísak mætast í æfinga­leik

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ísak Bergmann Jóhannesson og félagar hans í Köln taka á móti Real Sociedad 8. ágúst.
Ísak Bergmann Jóhannesson og félagar hans í Köln taka á móti Real Sociedad 8. ágúst. getty/Oliver Kaelke

Tveir af lykilmönnum íslenska karlalandsliðsins í fótbolta mætast í æfingaleik fyrir næsta tímabil þegar Köln fær Real Sociedad í heimsókn.

Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson leikur með Real Sociedad sem varð bikarmeistari á Spáni á síðasta tímabili.

Liður í undirbúningi Real Sociedad fyrir næsta tímabil er leikur gegn Köln á RheinEnergie-leikvanginum 8. ágúst næstkomandi.

Þar mætir Orri félaga sínum í íslenska landsliðinu, Ísaki Bergmann Jóhannessyni. Skagamaðurinn gekk í raðir Kölnar frá Fortuna Düsseldorf síðasta sumar. Á síðasta tímabili endaði Köln í 14. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar.

Ísak lék þrjátíu leiki með Köln í deild og bikar á síðasta tímabili og skoraði þrjú mörk.

Orri skoraði tíu mörk í 25 leikjum fyrir Real Sociedad á síðasta tímabili. Liðið endaði í 10. sæti spænsku úrvalsdeildarinnar en varð bikarmeistari eftir sigur á Atlético Madrid í vítaspyrnukeppni.

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