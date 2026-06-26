Þótt Brentford leiki ekki í Meistaradeild Evrópu gætu leikir í keppninni farið fram á heimavelli liðsins, Gtech Community-leikvanginum.
Brentford á nefnilega í viðræðum við Shakhtar Donetsk um að úkraínska liðið spili heimaleiki sína í Meistaradeildinni á næsta tímabili á Gtech Community-leikvanginum. Shakhtar fer beint inn í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.
Eftir innrás Rússa í Úkraínu hefur Shakhtar verið á vergangi og liðið hefur leikið Evrópuleiki sína utan heimalandsins. Á síðasta tímabili fóru Evrópuleikir Shakhtar fram í Ljubljana í Slóveníu og Kraká í Póllandi.
Samkvæmt heimildum BBC standa viðræður milli Shakhtar og Brentford nú yfir. Talsmaður úkraínska félagsins staðfesti að nokkrir vellir á Bretlandi og í Þýskalandi kæmu til greina til að lýsa leiki þess í Meistaradeildinni á næsta tímabili.
Heimavöllur Brentford uppfyllir kröfur evrópska knattspyrnusambandsins varðandi leikvanga í Meistaradeildinni. Frá þeirra bæjardyrum séð er því ekkert því til fyrirstöðu að Shakhtar leiki á Gtech Community-leikvanginum í Meistaradeildinni næsta vetur.
Brentford hefur áður leigt heimavöll sinn út fyrir vináttulandsleiki og World Sevens fótboltamótið. Þá fóru fjórir leikir á EM 2021 kvenna fram á Gtech Community-leikvanginum.
Shakhtar varð úkraínskur meistari á síðasta tímabili, í sextánda sinn. Tyrkinn Arda Turan, fyrrverandi leikmaður Atlético Madrid, Barcelona og fleiri liða, er þjálfari Shakhtar.