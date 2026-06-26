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föstudagur 26. júní 2026
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Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
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Fótbolti
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Enski boltinn
Í bann fyrir „galið og hættulegt“ brot á Caitlin Clark
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Bónus kvenna
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