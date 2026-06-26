Fótbolti

Maður dagsins: Þjáfari hans hjálpaði honum að þroskast

Andri Broddason skrifar
Gonzalo Plata tryggði Ekvador í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir að hafa skorað sigurmark gegn Þýskalandi í gær.
Gonzalo Plata tryggði Ekvador í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir að hafa skorað sigurmark gegn Þýskalandi í gær. Mattia Ozbot/Getty Images

Gonzalo Plata gerði sér lítið fyrir og tryggði Ekvador áfram í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta með því að skora sigurmark þeirra gegn Þýskalandi í gær. Hann er því valinn maður dagsins á HM.

Gonzalo Plata er 25 ára og ólst upp í Ekvador og spilaði þar fyrir félagið Independiente del Valle. Þegar Plata var yngri var hann óreglusamur drengur en með hjálp þáverandi þjálfara liðsins kom hann sér á beinu brautina.

Juan Carlos Leon var þáverandi þjálfari Independiente del Valle og lagaði hann hugarfar Plata sem hann átti í vandræðum með. Honum varð oft heitt í hamsi og lét andstæðingana sína fara í taugarnar á sér og fékk mikið af rauðum spjöldum.

Plata hafði ekki heldur gaman af því að hlaupa og var latur leikmaður inni á vellinum. Leon sýndi honum mikilvægi þess að hlaupa og hvatti hann til þess að gera meira af því. Leon hjálpaði því Plata að þroskast og verða að manninum sem hann er í dag.

Plata hefur spilað með ýmsum liðum út um allan heim en hann fór frá Ekvador til Sporting Lisbon í Portúgal þar sem hann var í nokkur ár. Núna spilar hann fyrir Flamengo í Brasilíu en hann hefur einnig spilað á Spáni og í Katar.

Á Spáni spilaði hann með Real Valladolid en þar lenti hann í vandræðum við félagið. Plata lenti í árekstri árla morguns eftir að hafa heimsótt skemmtistaði alla nóttina. Real Valladolid fordæmdi áreksturinn og hegðun Plata en hann sá eftir ákvörðunum sínum og tók fulla ábyrgð.

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