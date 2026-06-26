Maður dagsins: Þjáfari hans hjálpaði honum að þroskast Andri Broddason skrifar 26. júní 2026 10:00 Gonzalo Plata tryggði Ekvador í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir að hafa skorað sigurmark gegn Þýskalandi í gær. Mattia Ozbot/Getty Images Gonzalo Plata gerði sér lítið fyrir og tryggði Ekvador áfram í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta með því að skora sigurmark þeirra gegn Þýskalandi í gær. Hann er því valinn maður dagsins á HM. Gonzalo Plata er 25 ára og ólst upp í Ekvador og spilaði þar fyrir félagið Independiente del Valle. Þegar Plata var yngri var hann óreglusamur drengur en með hjálp þáverandi þjálfara liðsins kom hann sér á beinu brautina. Juan Carlos Leon var þáverandi þjálfari Independiente del Valle og lagaði hann hugarfar Plata sem hann átti í vandræðum með. Honum varð oft heitt í hamsi og lét andstæðingana sína fara í taugarnar á sér og fékk mikið af rauðum spjöldum. Plata hafði ekki heldur gaman af því að hlaupa og var latur leikmaður inni á vellinum. Leon sýndi honum mikilvægi þess að hlaupa og hvatti hann til þess að gera meira af því. Leon hjálpaði því Plata að þroskast og verða að manninum sem hann er í dag. Plata hefur spilað með ýmsum liðum út um allan heim en hann fór frá Ekvador til Sporting Lisbon í Portúgal þar sem hann var í nokkur ár. Núna spilar hann fyrir Flamengo í Brasilíu en hann hefur einnig spilað á Spáni og í Katar. Á Spáni spilaði hann með Real Valladolid en þar lenti hann í vandræðum við félagið. Plata lenti í árekstri árla morguns eftir að hafa heimsótt skemmtistaði alla nóttina. Real Valladolid fordæmdi áreksturinn og hegðun Plata en hann sá eftir ákvörðunum sínum og tók fulla ábyrgð. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Fótbolti Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Enski boltinn Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Fótbolti „Mér fannst við ekki góðir“ Íslenski boltinn Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Fótbolti Fleiri fréttir Maður dagsins: Þjáfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Veit ekki hvort Haaland var að grínast Anton Ingi ráðinn þjálfari dansks félags Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Guðrún eftirlét Thelmu og Fanneyju toppsætið fyrir sumarfríið Onana aftur að láni frá Man. Utd Tómas Bent kominn með nýjan stjóra Oliver til FH „Alltaf skemmtilegt að taka á móti Víkingum heima“ Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Sjá meira