Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
Víkingur R.
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
fimmtudagur 25. júní 2026
9 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
Víkingur R.
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM
Fótbolti
„Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“
Fótbolti
Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“
Íslenski boltinn
Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun
Sport
Breiðablik - Víkingur | Geta unnið tólfta leikinn í röð
Íslenski boltinn
Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki?
Fótbolti
Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM
Fótbolti
Caitlin Clark kýld í hálsinn og þjálfarinn segir dómarana sýna henni vanvirðingu
Körfubolti
Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum
Fótbolti
Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi
Fótbolti
Fleiri fréttir
Anton Ingi ráðinn þjálfari dansks félags
Curacao - Fílabeinsströndin | Kemur smáþjóðin aftur á óvart?
Ekvador - Þýskaland | Veik von Ekvadora
Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt
Breiðablik - Víkingur | Geta unnið tólfta leikinn í röð
Guðrún eftirlét Thelmu og Fanneyju toppsætið fyrir sumarfríið
Onana aftur að láni frá Man. Utd
Tómas Bent kominn með nýjan stjóra
Oliver til FH
„Alltaf skemmtilegt að taka á móti Víkingum heima“
Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM
Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár
Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“
Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone
Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi
Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu
Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM
Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady
Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“
Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki?
Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM
„Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“
Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum
„Ég held að við séum á heimleið“
Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu
Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur
Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson
Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða
Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik
Thelma hetjan og Häcken á toppinn
Sjá meira
Mest lesið
Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM
Fótbolti
„Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“
Fótbolti
Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“
Íslenski boltinn
Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun
Sport
Breiðablik - Víkingur | Geta unnið tólfta leikinn í röð
Íslenski boltinn
Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki?
Fótbolti
Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM
Fótbolti
Caitlin Clark kýld í hálsinn og þjálfarinn segir dómarana sýna henni vanvirðingu
Körfubolti
Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum
Fótbolti
Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
Víkingur R.
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar