Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júní 2026 12:02 Assim Madibo var algjörlega niðurbrotinn eftir atvikið en nú er ljóst að þetta brot mun kosta hann langt bann. Getty/Jared C. Tilton Assim Madibo, miðjumaður Katar, hefur verið dæmdur í fimm leikja bann fyrir tæklingu sína á Ismael Kone frá Kanada í leik þjóðanna á heimsmeistaramótinu. Hinn 29 ára gamli Madibo fékk rautt spjald í 6-0 tapi Katar síðastliðinn fimmtudag eftir brot sem varð til þess að Kone fótbrotnaði. Aganefnd FIFA hefur nú úrskurðað fimm leikja bann fyrir alvarlegt leikbrot en hægt er að áfrýja úrskurðinum. Kone hlaut brot á bæði sköflungi og sperrilegg í vinstri fæti og mun fyrrverandi miðjumaður Watford missa af því sem eftir er af mótinu. Hinn 24 ára gamli leikmaður, sem nú leikur með ítalska liðinu Sassuolo, fór í aðgerð skömmu eftir leikinn í Vancouver. Madibo var niðurbrotinn á vellinum eftir atvikið og heimsótti Kone líka á sjúkrahúsið. Það kom þó ekki í veg fyrir þetta langa bann. Mörgum fannst tæklingin ekki vera það slæm en niðurstaðan var auðvitað skelfileg og það er hún sem kallar á mjög langt bann. Katar tókst ekki að vinna Bosníu-Hersegóvínu og komst því ekki upp úr riðlakeppninni. Madibo á því enn eftir að taka út fjóra af þessum fimm leikjum bannsins. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Sjá meira