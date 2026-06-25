Fótbolti

Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Assim Madibo var algjörlega niðurbrotinn eftir atvikið en nú er ljóst að þetta brot mun kosta hann langt bann.
Assim Madibo var algjörlega niðurbrotinn eftir atvikið en nú er ljóst að þetta brot mun kosta hann langt bann. Getty/Jared C. Tilton

Assim Madibo, miðjumaður Katar, hefur verið dæmdur í fimm leikja bann fyrir tæklingu sína á Ismael Kone frá Kanada í leik þjóðanna á heimsmeistaramótinu.

Hinn 29 ára gamli Madibo fékk rautt spjald í 6-0 tapi Katar síðastliðinn fimmtudag eftir brot sem varð til þess að Kone fótbrotnaði.

Aganefnd FIFA hefur nú úrskurðað fimm leikja bann fyrir alvarlegt leikbrot en hægt er að áfrýja úrskurðinum.

Kone hlaut brot á bæði sköflungi og sperrilegg í vinstri fæti og mun fyrrverandi miðjumaður Watford missa af því sem eftir er af mótinu.

Hinn 24 ára gamli leikmaður, sem nú leikur með ítalska liðinu Sassuolo, fór í aðgerð skömmu eftir leikinn í Vancouver.

Madibo var niðurbrotinn á vellinum eftir atvikið og heimsótti Kone líka á sjúkrahúsið. Það kom þó ekki í veg fyrir þetta langa bann. Mörgum fannst tæklingin ekki vera það slæm en niðurstaðan var auðvitað skelfileg og það er hún sem kallar á mjög langt bann.

Katar tókst ekki að vinna Bosníu-Hersegóvínu og komst því ekki upp úr riðlakeppninni. Madibo á því enn eftir að taka út fjóra af þessum fimm leikjum bannsins.

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