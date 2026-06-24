Í Frakklandi hefur fyrsta tilfelli ebólu verið staðfest en læknir sem var nýkominn aftur heim úr hjálparstarfi í Austur-Kongó er smitaður. Er þetta fyrsta staðfesta ebólutilfelli inna Evrópu. Ebólufaraldur hefur geisað í Mið-Afríku ríkinu síðustu vikur en einnig eru staðfest smit í nágrannaríkinu Úganda.
Í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) segir að franski læknirinn hafi verið „lagður samstundis inn á sérhæfða deild“ og að ástand hans sé stöðugt, en það hafa þeir eftir franska heilbrigðisráðuneytinu.
Austur-Kongó tilkynnti um ebólufaraldur í síðasta mánuði, en í fréttinni er greint frá því að sérfræðingar telji veiruna hafa verið í umferð vikum saman áður en faraldurinn var tilkynntur. Staðfest sé að ríflega tvö hundruð og sextíu manns hafi látist af völdum veirunnar í þessu Mið-Afríkuríki og að alls hafi um þúsund manns smitast.
Er þetta fyrsta ebólutilfellið sem staðfest hefur verið í Evrópu en bandarískur læknir sem greindist í Austur-Kongó fékk meðferð á þýsku sjúkrahúsi í maí síðastliðnum.
Úganda, nágrannaríki Austur-Kongó, hefur einnig staðfest ebólutilfelli þar í landi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur greint frá því í tilkynningum að tuttugu manns hafi þegar smitast í landinu og að tvö dauðsföll hafi verið staðfest.
Unnið er að því að rekja þá sem kunna að hafa verið í snertingu við lækninn en heilbrigðisstarfsfólk er í sérstakri hættu vegna ebólu, sem smitast með líkamsvessum. Þá hefur forstjóri WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagt enga ástæðu til þess að örvænta og heilbrigðisráðuneyti Frakklands lagði áherslu á að hættan fyrir almenning væri „mjög lítil“.
Núverandi ebólufaraldur stafar af Bundibugyo-afbrigði veirunnar, en ekkert bóluefni er til við því og hefur Frakkland komið á fót „sérstöku eftirlitskerfi“ fyrir hjálparstarfsfólk sem snýr aftur frá Austur-Kongó, að því er haft eftir franska heilbrigðisráðuneytinu í frétt BBC.
Árásir á heilbrigðisstarfsmenn og sjálfboðaliða í Austur-Kongó hafa gert störf þeirra hættulegri og erfiðari. Tortryggnir og óttaslegnir íbúar hafa kastað grjóti í sjálfboðaliða sem reyna að vekja athygli á faraldri ebólu sem lýst hefur yfir á svæðinu og þá stafar þeim einnig ógn af víga- og glæpahópum sem hafa myrt þúsundir og stökkt gífurlegum fjölda á flótta á undanförnum árum.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur lýst yfir neyðarástandi á heimsvísu vegna nýs ebólufaraldursins sem geisar nú í Austur-Kongó. Mikil hætta er sögð á að faraldurinn breiðist út til nágrannaríkjanna.