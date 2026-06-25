Borgin skorar á ríkið að bregðast við námsgagnaskorti

Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar skorar á íslenska ríkið að setja í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi haustið 2024. Jafnframt er skorað á ríkið að tryggja nægt fjármagn til kaupa á námsefni svo að nemendur og kennarar hafi aðgang að vönduðu námsefni.
Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna hefur kallað eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagnaveita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnum verði kortlögð. Skólastarf eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Fjallað var um stöðu námsgagna í svartri skýrslu sjóðsins nýlega og að börn á Íslandi standi ekki jafnfætis börnum á Norðurlöndum og alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það.
Mennta- og barnamálaráðuneytið brást við þessu með því að kalla eftir stöðu námsgagna í einu fagi, stærðfræði. Sjóðurinn gagnrýndi það og sagði þau byrja á vitlausum enda með því að greina aðeins stöðuna í einni grein. Þörf væri á að leggja meira fjármagn í námsgagnagerð. Stjórn sjóðsins óttast að með því að greina aðeins eitt fag muni hin sitja eftir og staðan verði óbreytt.
Í áskorun skóla- og frístundaráðs segir að lög um námsgögn kveði á um ábyrgð og stuðning ríkisins við þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla, sem og öflun námsgagna fyrir grunnskóla.
„Þrátt fyrir skýr lagafyrirmæli um ábyrgð ríkisins er framboð á námsgögnum takmarkað og fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni hefur rýrnað um árabil. Um 70% kennara nota námsefni sem útbúið er í skólanum oft eða mjög oft. Það eykur álag á skólakerfið og gerir kennurum erfiðara fyrir að sinna kennslu með þeim verkfærum sem þeir þurfa,“ segir í áskoruninni.
Þar er bent á að rannsóknir á áhrifaþáttum í menntun sýni að gæði námsgagna séu ein af grunnstoðum árangursríks skólastarfs, ásamt skýrri aðalnámskrá og sjálfstæðum, fagmenntuðum kennurum.
„Alþjóðlegar rannsóknir á starfsaðstæðum kennara benda jafnframt til þess að íslenskir kennarar verji meiri tíma í undirbúning og stjórnsýsluleg verkefni en kennarar í flestum samanburðarlöndum. Þegar lögbundið námsefni er ekki til staðar, eða er orðið úrelt, þurfa kennarar að fylla í eyðurnar sjálfir. Það dregur úr tíma til eiginlegrar kennslu, faglegs undirbúnings og þróunar skólastarfs,“ segir í áskoruninni.
Þessi skortur bitni ekki síst á nemendum sem þurfi mest á stuðningi að halda, þar á meðal börnum sem alast upp við félagslega krefjandi aðstæður og börnum með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn. Slíkur skortur getur aukið ójöfnuð milli nemenda og þrýsting á sérkennslu og stoðþjónustu,“ segir að lokum.
Áheyrnarfulltrúi kennara í grunnskólum bókaði á fundi skóla- og frístundaráðs að jákvætt væri að sjá slíka hvatningu frá ráðinu.
„Til að skólakerfið okkar verði í fremstu röð þarf að stórefla framboð á fjölbreyttu námsefni. Allt of miklum og dýrmætum tíma kennara er varið í að útbúa námsefni þar sem vöntunin er mikil. Það myndi hafa mikil og góð áhrif á starfsaðstæður kennara ef boðið yrði upp á fjölbreytt nútímalegt námsefni. Kjörnir fulltrúar eru í lykilstöðu til að hafa áhrif á gang mála og kalla eftir aðgerðum af hálfu mennta- og barnamálaráðuneytisins sem ber ábyrgð á námsefnisútgáfu,“ sagði Kristín Björnsdóttir, áheyrnarfulltrúi kennara í grunnskólum í ráðinu.
Bjarni Fritzson, formaður ráðsins, segir í samtali við fréttastofu að þó svo að framleiðsla námsgagna sé á vegum ríkisins verði einnig brugðist við hjá borginni.
„Þetta skiptir ótrúlega miklu máli og það er einhvers konar neyðarástand í gangi.“
Ný og, því sem næst, svört skýrsla Þróunarsjóðs námsgagna sýnir að fjármagn til námsgagnagerðar hafi rýrnað til muna síðustu tvo áratugi. Formaður sjóðsins segir ósanngjarnt að í umræðunni sé kennurum kennt um lakari námsárangur barna þegar þeir hafi ekki sömu kennslutól og kennarar á hinum Norðurlöndunum