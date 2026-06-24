Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Áróra L Davíðsdóttir skrifar 24. júní 2026 06:30 Alls eru nú sjö vistaðir í fangageymslu samkvæmt skýrslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um umferðarslys í Garðabæ þar sem bifreið var ekið á rafmagnshlaupahjól. Einn hafi verið fluttur á slysadeild með áverka á fæti. Er þetta meðal fjörutíu og níu mála sem skráð voru í dagbók lögreglu um störf gærkvöldsins og næturinnar. Alls eru nú sjö vistaðir í fangageymslu samkvæmt skýrslu lögreglu. Þá bárust lögreglu tvær tilkynningar um menn í annarlegu ástandi í miðborginni, annar þeirra hafi verið vistaður í fangaklefa sökum ástands. Lögregla hafði einnig afskipti af ökumanni, grunaður um akstur undir áhrifum áfengis-, ávana- og fíkniefna en einnig fyrir akstur án gildra ökuréttinda. Hann hafi verið færður á stöð í hefðbundið ferli. Lögreglustöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Breiðholti og Kópavogi, sinnti þjófnaði í verslun í Kópavogi sem var afgreiddur á vettvangi. Einnig var innbrot framið í stofnun í Breiðholti. Málinu er ekki lýst frekar en að það sé í rannsókn. Garðabær Kópavogur Reykjavík Lögreglumál Mest lesið Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Rafmagn er farið af í miðbæ Reykjavíkur Innlent Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Innlent Fleiri fréttir Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn er farið af í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sjá meira