Innlent

Fluttur á slysa­deild eftir að bif­reið var ekið á rafskútu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Alls eru nú sjö vistaðir í fangageymslu samkvæmt skýrslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Alls eru nú sjö vistaðir í fangageymslu samkvæmt skýrslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um umferðarslys í Garðabæ þar sem bifreið var ekið á rafmagnshlaupahjól. Einn hafi verið fluttur á slysadeild með áverka á fæti.

Er þetta meðal fjörutíu og níu mála sem skráð voru í dagbók lögreglu um störf gærkvöldsins og næturinnar. Alls eru nú sjö vistaðir í fangageymslu samkvæmt skýrslu lögreglu. 

Þá bárust lögreglu tvær tilkynningar um menn í annarlegu ástandi í miðborginni, annar þeirra hafi verið vistaður í fangaklefa sökum ástands. 

Lögregla hafði einnig afskipti af ökumanni, grunaður um akstur undir áhrifum áfengis-, ávana- og fíkniefna en einnig fyrir akstur án gildra ökuréttinda. Hann hafi verið færður á stöð í hefðbundið ferli. 

Lögreglustöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Breiðholti og Kópavogi, sinnti þjófnaði í verslun í Kópavogi sem var afgreiddur á vettvangi. Einnig var innbrot framið í stofnun í Breiðholti. Málinu er ekki lýst frekar en að það sé í rannsókn. 

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