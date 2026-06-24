Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Freyja Þórisdóttir skrifar 24. júní 2026 00:04 Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir segist vera í áfalli eftir að ákvörðun byggingarfulltrúans í Reykjavík var felld úr gildi. Vísir/Vilhelm Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur fellt úr gildi ákvörðun byggingarfulltrúans í Reykjavík um að gefa Samhjálp leyfi til að endurinnrétta húsnæðið við Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu Samhjálpar. Framkvæmdastýra Samhjálpar segir óljóst hvað niðurstaðan þýði fyrir gesti Samhjálpar en ljóst að hún hafi áhrif á fyrirhugaða opnun kaffistofunnar sem áætluð var seinna í þessum mánuði. Hún segir þó nokkuð ljóst að borgin þurfi að leggjast betur yfir málið. Á Grensásveginum var búið að setja upp stóla og borð á sjöunda tímanum í kvöld, þriðjudaginn 23. júní, þegar fréttamann bar að garði en það var gert ráð fyrir að allt að hundrað gestir gætu verið á kaffistofunni á sama tíma. Þurfi að anda djúpt í kviðinn „Það sem ég veit er að þetta setur að sjálfsögðu það sem við ætluðum okkur í uppnám. Við vorum hér síðan í hádeginu í dag að þrífa,“ segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra Samhjálpar, og bætir við að hún sé sjálf komin með lögfræðing til þess að skoða þetta fyrir sig. „Af því að ég er ekki lögfróð manneskja og af því að úrskurðurinn er að fella úr gildi afgreiðslu byggingarfulltrúa og svo er ekkert meir,“ segir hún og ítrekar að kaffistofan hafi verið fullbúin og áætluð opnun á næstu dögum ef allt færi að óskum. „Við erum búin að óska eftir öllum lokaúttektum, öryggisúttektum, starfsleyfi, heilbrigðiseftirliti. Það er allt komið upp: öryggiskerfi, allt sem þarf. Þannig að við þurfum bara að anda djúpt í kviðinn,“ segir hún sömuleiðis. Héldu áfram að undirbúa opnunina í góðri trú Í úrskurði nefndarinnar, sem er frá því í dag, er farið yfir málsrök bæði kærenda, sem eru íbúar við Grensásveg og í kring, og svo málsrök Reykjavíkurborgar og Samhjálpar. Í málinu var deilt um lögmæti ákvörðunar byggingarfulltrúans í Reykjavík um að samþykkja umsókn um heimild til að innréttað verði móttökueldhús og matsalur fyrir allt að hundrað gesti í húsnæði við Grensásveg 46. Íbúar lýstu því í kæru sinni að þeir hefðu miklar áhyggjur af grenndaráhrifum og á börn í hverfinu. Þá töldu þau að þó svo að ekki hafi verið krafa um deiliskipulag á svæðinu hefði átt að framkvæma það auk þess sem þau töldu starfsemi kaffistofunnar rangt flokkaða. Nefndin fellst ekki á rök kærenda um að starfsemin hafi verið rangt flokkuð. Hefði ekki verið eðlilegra að bíða niðurstöðu þeirra áður en var svona haldið áfram með framkvæmdir? „Hluti af því sem úrskurðarnefndin úrskurðaði um fyrr var að það þyrfti ekki að stöðva framkvæmdir og á meðan að við fáum ekki stöðvun, við erum með fullgilt byggingarleyfi, við biðum jú eftir því og við stoppuðum þar til við fengum það, í góðri trú héldum áfram og gátum í rauninni ekki annað,“ segir Guðrún og bætir við að þau vilji ekki né geti þau skilið við húsnæðið hálfkarað.Það sé hins vegar orðið mjög fallegt í dag. „ Já, þannig að ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti.“ Hún segir fjárhagslegt tjón fyrir samfélagið hlaupa á tugum milljóna enda séu þau bæði búin að borga fulla leigu í níu mánuði án þess að geta nýtt húsnæðið að nokkru leyti og svo hafi framkvæmdir kostað tugi milljóna. „Hins vegar er bjarta vonin í þessari viku að ég á fund með borgarstjóra og oddvitum meirihluta Reykjavíkurborgar á fimmtudaginn og ég fer full af bjartsýni og von inn á þann fund um að við finnum þá einhverja góða lendingu.“ Kaffistofa Samhjálpar Reykjavík Borgarstjórn Skipulagsmál Fíkn Börn og uppeldi Mest lesið Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Fleiri fréttir Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn er farið af í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppgötvi sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Sjá meira