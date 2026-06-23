„Planið“ sé byrjað að virka Boði Logason skrifar 23. júní 2026 14:24 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er í viðtali í Íslandi í dag í kvöld. Þátturinn hefst strax að loknum kvöldfréttum klukkan 18:55. Vilhelm Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er gestur Íslands í dag á Sýn í kvöld þar sem hún sest niður með Elísabetu Ingu Sigurðardóttur fréttamanni og fer meðal annars yfir störf þingsins á liðnum vetri, efnahagsmálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Í myndbroti úr viðtalinu, sem má horfa á hér að neðan, segir Kristrún að „planið“ sem Samfylkingin talaði um fyrir kosningar sé byrjað að virka. Er ekki smá partur af þér sem óttast að mögulega gangi þetta ekki upp? Stendurðu alveg keik, getur horft í augun á landsmönnum og sagt: „Planið mitt mun ganga, þetta verður betra.“? „Planið er byrjað að ganga og ég hvet bara alla landsmenn og fjölmiðlamenn til að kynna sér útspil Samfylkingarinnar í aðdraganda kosninga, orkumálin. Við erum búin að samþykkja tvo ramma á þessu ári. Það voru erfiðleikar eiginlega allt síðasta kjörtímabil að klára rammamálin,“ segir Kristrún. Allt viðtalið við Kristrúnu má sjá í Íslandi í dag í kvöld klukkan 18:55, í opinni dagskrá á Sýn og Vísi. En, hvað með efnahagsmálin? „Já, en málið er að efnahagsmálin eru ekki bara eini parturinn af þessu plani, vegna þess að orkumálin eru stór hluti af hagvaxtargetu kerfisins. Ef það á að laga efnahagsmálin, ef það á að taka til í efnahagsmálunum, þá þurfum við að vinna í hagvaxtargetunni líka. Það sama á við í heilbrigðismálum, sem við vorum líka kosin út á og Alma hefur staðið sig stórkostlega í því á mörgum sviðum heilbrigðismálanna. Það er eins í húsnæðismálunum, sem er nú stór partur af efnahagsmálunum. Við samþykktum hérna frumvarp til að hemja á Airbnb, ný húsaleigulög, við erum með ákvæði inni núna eftir nýja löggjöf sem á að koma í veg fyrir brask á húsnæðismarkaði“ segir Kristrún. Bendir Kristrún einnig á að bakslag hafi komið í að lækka vexti vegna stöðunnar í Miðausturlöndum. „Allt þetta, Elísabet, er partur af því að taka til í efnahagsmálunum. Við höfum líka séð vexti þrátt fyrir allt lækka heilt yfir frá því að ríkisstjórnin tók við. Já, við fengum bakslag að miklu leytinu til vegna stöðunnar í Miðausturlöndum. Það verða líka svona kannski einhverjar breytingar sem koma til vegna þess að við erum að breyta kerfum, við erum að breyta gjaldskrám, og árangur er aldrei bara svona bein lína upp á við. En það er strax árangur til staðar,“ segir hún. Ísland í dag hefst strax að loknum kvöldfréttum í kvöld, klukkan 18:55, í opinni dagskrá á Sýn og Vísi. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Efnahagsmál Orkumál Mest lesið Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Erlent Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Innlent Fleiri fréttir Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Sjá meira