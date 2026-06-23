Fótbolti

Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga fé­laginu sínu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Íslenska knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir gerði mjög góða hluti með Röa fyrir átta árum síðan.
Íslenska knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir gerði mjög góða hluti með Röa fyrir átta árum síðan. Getty/Andre Weening

Norska úrvalsdeildarfélagið Röa er í fjárhagskrökkum og stendur nú ógn af gjaldþroti. Leikmenn og foreldrar þeirra hafa tekið frumkvæði að stórri hús-úr-húsi-söfnun í nágrenninu í leit að nýju fjármagni.

Röa skrifar sjálft um björgunaraðgerðina á heimasíðu sinni.

Markmiðið með hús-úr-húsi-söfnuninni er að safna stuðningi við hópfjármögnunina sem hefur verið komið á fót til að hjálpa félaginu í gegnum fjárhagskreppuna. Samhliða er einnig unnið að langtímalausnum.

„Við erum stolt af því að vera félag sem styður við stelpur. Röa stendur fyrir svo miklu meira en bara lið í úrvalsdeildinni. Félagið gefur stelpum góð þroskatækifæri og sýnir að það er hægt að sameina breidd, samfélag og afreksíþróttir,“ skrifar félagið.

Á næstu dögum munu sjálfboðaliðar úr nokkrum liðum Röa heimsækja heimili í nærsamfélaginu til að upplýsa um stöðuna og bjóða fólki að leggja sitt af mörkum.

Fyrr í þessum mánuði tilkynnti Röa að félagið ætti á hættu að hverfa úr úrvalsdeildinni ef það næði ekki að afla þriggja milljóna norskra króna fyrir árslok eða meira en 38 milljóna íslenskra króna.

Röa er þriðja sigursælasta kvennalið Noregs en liðið vann fimmta og síðasta norska titilinn árið 2011.

Íslenska knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir lék með félaginu sumarið 2018 og skoraði þá 14 mörk í 21 leik.

Norski boltinn

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