Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júní 2026 14:32 Íslenska knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir gerði mjög góða hluti með Röa fyrir átta árum síðan. Getty/Andre Weening Norska úrvalsdeildarfélagið Röa er í fjárhagskrökkum og stendur nú ógn af gjaldþroti. Leikmenn og foreldrar þeirra hafa tekið frumkvæði að stórri hús-úr-húsi-söfnun í nágrenninu í leit að nýju fjármagni. Röa skrifar sjálft um björgunaraðgerðina á heimasíðu sinni.Markmiðið með hús-úr-húsi-söfnuninni er að safna stuðningi við hópfjármögnunina sem hefur verið komið á fót til að hjálpa félaginu í gegnum fjárhagskreppuna. Samhliða er einnig unnið að langtímalausnum.„Við erum stolt af því að vera félag sem styður við stelpur. Röa stendur fyrir svo miklu meira en bara lið í úrvalsdeildinni. Félagið gefur stelpum góð þroskatækifæri og sýnir að það er hægt að sameina breidd, samfélag og afreksíþróttir,“ skrifar félagið.Á næstu dögum munu sjálfboðaliðar úr nokkrum liðum Röa heimsækja heimili í nærsamfélaginu til að upplýsa um stöðuna og bjóða fólki að leggja sitt af mörkum.Fyrr í þessum mánuði tilkynnti Röa að félagið ætti á hættu að hverfa úr úrvalsdeildinni ef það næði ekki að afla þriggja milljóna norskra króna fyrir árslok eða meira en 38 milljóna íslenskra króna.Röa er þriðja sigursælasta kvennalið Noregs en liðið vann fimmta og síðasta norska titilinn árið 2011.Íslenska knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir lék með félaginu sumarið 2018 og skoraði þá 14 mörk í 21 leik. Norski boltinn Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti Ólympíumeistari féll á lyfjaprófi í þriðja sinn Sport Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Fótbolti UFC-goðsögnin handtekin fullur á almannafæri Sport Fleiri fréttir Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Sjá meira