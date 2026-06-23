Innlent

Byrjuð að laga „frægustu gang­stéttina í Grafar­vogi“

Lovísa Arnardóttir skrifar
Aðstæður voru erfiðar á gangstéttinni.
Aðstæður voru erfiðar á gangstéttinni. Vísir/Bjarni

Í dag hófst vinna við lagfæringar á gangstétt við Langarima 4 í Grafarvogi. Stéttin var afar illa farin. Kona á tíræðisaldri slasaðist alvarlega í síðustu viku þegar hún flaug úr hjólastól sínum á sprunginni gangstéttinni beint á andlitið. 

Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri og sonur konunnar, skrifaði færslu um málið á Facebook um helgina og kallaði eftir viðbrögðum frá borgaryfirvöldum. Þau hafa nú brugðist við og mættu vinnuvélar á staðinn í morgun.

Varað var við brotholum. Vísir/Bjarni

„Stóra fréttin í dag er að vinnan er byrjuð við að laga frægustu gangstéttina í Grafarvogi. Það er ánægjulegt að sjá sterkt viðbragð og stjórnun þegar svona skellur kemur óvænt. Takk, Sjálfstæðismenn,“ segir Hermann í færslu á Facebook-síðu sinni í dag.

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að ákveðið hafi strax eftir að fréttir bárust að bregðast við.

„Við fórum fram á að viðhaldi á þessari gangstétt við Langarima yrði flýtt og framkvæmdin sett í forgang. Strax var farið af stað í vinnu við upprif á stéttinni og framkvæmdin mun svo halda áfram næstu daga. En þetta er sannarlega ekki eina gangstéttin í borginni sem komin er á viðhald og víða hafa orðið slys. Það hefur í raun safnast upp gríðarleg innviðaskuld á gangstéttum um alla borg. Það er hluti af verkefnalista nýs meirihluta að ráðast í viðhaldsátak á gangstéttum og við munum tryggja til þess fjármagn í næstu fjárfestingaáætlun. Nú þarf hreinlega að forgangsraða í innviði og þjónustu við íbúana, annað þarf að bíða,“ segir Hildur um málið.

Fleiri slys á gangstéttinni

Í frétt Vísis um málið um helgina kom fram að mörg slys hafi orðið á gangstéttinni á hlaupahjólum, barnavögnum og núna hjólastólum.

„Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð. Nú skora ég á félaga mína í Sjálfstæðisflokknum að forða því strax að fleiri svona slys verði á þessum stað. Ábendingum íbúa hefur aldrei verið sinnt,“ sagði Hermann um helgina en starfsmaður Eirar var á leið með móður hans í klippingu þegar slysið varð.

Vinnuvélin mætt. Vísir/Bjarni

Hermann sagði nágranna sem urðu vitni að slysinu hafa drifið sig á staðinn þegar slysið varð til að hlúa að móður hans. „Og koma henni til hjálpar og þá koma fram þessar upplýsingar að þarna hafi margoft orðið slys, fólk með barnavagna, á hlaupahjólum og á reiðhjólum. Þetta er ekkert grín,“ sagði hann í samtali við Vísi um helgina.

Fréttin hefur verið uppfærð með athugasemd frá borgarstjóra klukkan 14:22. 

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