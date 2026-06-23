Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ Lovísa Arnardóttir skrifar 23. júní 2026 14:01 Aðstæður voru erfiðar á gangstéttinni. Vísir/Bjarni Í dag hófst vinna við lagfæringar á gangstétt við Langarima 4 í Grafarvogi. Stéttin var afar illa farin. Kona á tíræðisaldri slasaðist alvarlega í síðustu viku þegar hún flaug úr hjólastól sínum á sprunginni gangstéttinni beint á andlitið. Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri og sonur konunnar, skrifaði færslu um málið á Facebook um helgina og kallaði eftir viðbrögðum frá borgaryfirvöldum. Þau hafa nú brugðist við og mættu vinnuvélar á staðinn í morgun. Varað var við brotholum. Vísir/Bjarni „Stóra fréttin í dag er að vinnan er byrjuð við að laga frægustu gangstéttina í Grafarvogi. Það er ánægjulegt að sjá sterkt viðbragð og stjórnun þegar svona skellur kemur óvænt. Takk, Sjálfstæðismenn,“ segir Hermann í færslu á Facebook-síðu sinni í dag. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að ákveðið hafi strax eftir að fréttir bárust að bregðast við. „Við fórum fram á að viðhaldi á þessari gangstétt við Langarima yrði flýtt og framkvæmdin sett í forgang. Strax var farið af stað í vinnu við upprif á stéttinni og framkvæmdin mun svo halda áfram næstu daga. En þetta er sannarlega ekki eina gangstéttin í borginni sem komin er á viðhald og víða hafa orðið slys. Það hefur í raun safnast upp gríðarleg innviðaskuld á gangstéttum um alla borg. Það er hluti af verkefnalista nýs meirihluta að ráðast í viðhaldsátak á gangstéttum og við munum tryggja til þess fjármagn í næstu fjárfestingaáætlun. Nú þarf hreinlega að forgangsraða í innviði og þjónustu við íbúana, annað þarf að bíða,“ segir Hildur um málið. Fleiri slys á gangstéttinni Í frétt Vísis um málið um helgina kom fram að mörg slys hafi orðið á gangstéttinni á hlaupahjólum, barnavögnum og núna hjólastólum. „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð. Nú skora ég á félaga mína í Sjálfstæðisflokknum að forða því strax að fleiri svona slys verði á þessum stað. Ábendingum íbúa hefur aldrei verið sinnt,“ sagði Hermann um helgina en starfsmaður Eirar var á leið með móður hans í klippingu þegar slysið varð. Vinnuvélin mætt. Vísir/Bjarni Hermann sagði nágranna sem urðu vitni að slysinu hafa drifið sig á staðinn þegar slysið varð til að hlúa að móður hans. „Og koma henni til hjálpar og þá koma fram þessar upplýsingar að þarna hafi margoft orðið slys, fólk með barnavagna, á hlaupahjólum og á reiðhjólum. Þetta er ekkert grín,“ sagði hann í samtali við Vísi um helgina. Fréttin hefur verið uppfærð með athugasemd frá borgarstjóra klukkan 14:22. Reykjavík Eldri borgarar Umferðaröryggi Skipulagsmál Vegagerð Mest lesið Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Erlent Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Innlent Fleiri fréttir Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Sjá meira