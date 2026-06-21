Kona á tíræðisaldri slasaðist í Grafarvogi þegar hún flaug úr hjólastól sínum á sprunginni gangstétt í hverfinu þar sem hún var á leið í klippingu. Sonur konunnar kallar eftir því að borgaryfirvöld bregðist strax við og geri við gangstéttina þar sem hafi orðið mörg slys.
„Móðir okkar sem er 93 ára hugðist fara á milli húsa í blíðunni og fékk til þess aðstoð við að aka hjólastólnum. Þegar þarna var komið hlekktist stólnum á einni ójöfnunni og kastaðist móðir okkar á andlitið, beint á brotnu stéttina,“ skrifar Hermann Guðmundsson framkvæmdastjóri Kemi um móður sína Soffíu Jóhannesdóttur á Facebook þar sem hann varar við slysagildru.
Slysið hafi átt sér stað á gangstétt við Langarima 4 í Grafarvogi sem öll sé sprungin og úr lagi gengin. Þarna hafi orðið mörg slys á hlaupahjólum, barnavögnum og núna hjólastól. „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð. Nú skora ég á félaga mína í Sjálfstæðisflokknum að forða því strax að fleiri svona slys verði á þessum stað. Ábendingum íbúa hefur aldrei verið sinnt.“
Í samtali við Vísi segir Hermann móður sína vera á batavegi. Hún dvelji á hjúkrunarheimilinu Eir þar sem hún hafi ávallt fengið góða umönnun. Starfsmaður hafi verið á leið með henni í klippingu þennan dag þegar slysið varð og hjólastóllinn pikkfestist í sprungu með þeim afleiðingum að móðir hans flaug fram fyrir sig.
„Þetta er auðvitað mikið áfall, hún var í miklu sjokki og þurfti að eyða deginum á sjúkrahúsi. Hún slapp við beinbrot og við höfðum áhyggjur af því að hún hafi fengið heilahristing, en ekki komið fram nein merki um það hingað til en á höndum er hún öll blá og marin eins og í andliti.“
Hermann segir nágranna sem urðu vitni að slysinu hafa drifið sig á staðinn þegar slysið varð til að hlúa að móður hans. „Og koma henni til hjálpar og þá koma fram þessar upplýsingar að þarna hafi margoft orðið slys, fólk með barnavagna, á hlaupahjólum og á reiðhjólum. Þetta er ekkert grín.“