Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júní 2026 10:01 Lionel Messi er í forystu á markalistanum á HM 2026 með fimm mörk í tveimur leikjum. Kylian Mbappé og Erling Haaland hafa skorað fjögur mörk hvor. Getty/Maja Hitij/Hannah Peters/Rob Newell Það blasir við að þetta verði eitt eftirminnilegasta kapphlaupið um gullskó heimsmeistaramótsins í langan tíma og þrír sjóðheitir deila því að vera menn gærdagsins á HM í fótbolta. Lionel Messi er í forystu á markalistanum með fimm mörk í tveimur leikjum. Kylian Mbappé og Erling Haaland eru í öðru sæti með fjögur mörk hvor. Þetta er aðeins í annað sinn í sögu heimsmeistaramótsins sem þrír leikmenn hafa skorað fjögur mörk eða meira eftir tvo leiki og í fyrsta sinn síðan 1954 eða í 72 ár. Þremenningarnir voru allir í stuði í leikjum þjóða sinna í gær og sáu til þess að þau komust öll áfram í 32 liða úrslitin. Messi var fyrstur á ferðinni – og sló markamet heimsmeistaramótsins með tvennu fyrir Argentínu gegn Austurríki. Mbappé svaraði í sömu mynt með tveimur mörkum í sigri Frakklands gegn Írak, í leik sem seinkaði um tvo klukkutíma vegna veðurs. Þetta gerði hann í sínum 100. landsleik og jafnaði við Miroslav Klose yfir næstmarkahæsta leikmanninn í sögu HM. Og svo var komið að Haaland, sem skoraði tvennu þegar Noregur sigraði Senegal og tryggði sér sæti í 32-liða úrslitum. Þetta er ekki slæm byrjun á hans eigin heimsmeistaraferli, fjögur mörk í fyrstu tveimur leikjunum. Allt sem einn getur gert geta hinir gert betur. Þannig er tilfinningin um þessar mundir – og þetta er áður en Harry Kane hjá Englandi fær tækifæri til að bæta við tvennu sína frá opnunarleiknum gegn Gana í kvöld. Það er vaxandi tilfinning fyrir því að við séum að verða vitni að einhverju sérstöku þar sem bestu leikmenn heims slá met eftir met á stærsta sviði íþróttarinnar. Franski fótboltasérfræðingurinn Julien Laurens sagði við BBC Sport: „Stórstjörnurnar vilja fá boltann allan tímann. Ég geri ráð fyrir að hluti af því sé að þeir eru ekki bara að keppa um Gullskóinn, nokkrir þeirra eru líka að keppa um markametið frá upphafi,“ sagði Laurens. Þegar mótið hófst var Þjóðverjinn Miroslav Klose markahæstur í sögu heimsmeistaramótsins með 16 mörk. Eftir tvo leiki er hinn 38 ára gamli Messi nú kominn í forystu með 18 mörk í 28 leikjum á HM, en hann hefur skorað öll fimm mörk Argentínu á þessu móti hingað til. En Mbappé er ekki langt undan. Frakkinn hefur jafnað Klose með 16 mörk í jafnmörgum leikjum og mun stefna að því að verða fyrsti framherjinn til að vinna Gullskóinn oftar en einu sinni – eins og Kane – og slá met Messi. „Við héldum að þetta gæti orðið sýning Kylian Mbappé aftur vegna þess ótrúlega mets sem hann er að elta, sem Lionel Messi á núna,“ sagði Laurens. Og hversu langt er þar til við förum að tala um markafyrirbærið Haaland hjá Manchester City með metið í augsýn? Það verður ekki í lok þessa móts – en ef hann heldur áfram á sama hraða verður hann með í baráttunni í framtíðinni. Þessi 25 ára gamli leikmaður er aðeins sjötti leikmaðurinn til að skora tvö mörk eða fleiri í fyrstu tveimur leikjum sínum á HM – og hefur skorað ótrúleg 59 mörk í 52 leikjum fyrir Noreg. „Þetta var ofurstjörnudagur. Messi stal senunni en það var líka frábær frammistaða hjá Mbappé og Haaland. Vona bara að Harry Kane geti tekið þátt í fjörinu á þriðjudag,“ sagði Karen Carney, fyrrverandi landsliðskona, á ITV. Nú er bara að bíða spennt eftir næstu sýningu. 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