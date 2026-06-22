„Fengum það sem við verðskulduðum“ Árni Gísli Magnússon skrifar 22. júní 2026 22:24 Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var ósáttur við frammistöðu Þróttar í kvöld. Vísir/Diego „Ég er bara vonsvikinn með okkur í þessum leik og ég held að við því miður höfum fengið það sem við verðskulduðum úr þessum leik sko“, sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, eftir tap gegn sínu gamla liði, Þór/KA. „Byrja á því að óska Þór/KA til hamingju, þeirra frammistaða verðskuldaði þrjú stig fannst mér, og mér finnst það ekki vera þeirra fyrsta í sumar en orkan, baráttan, þær bara börðu okkur út af vellinum og áttu bara skilið það sem þær fengu.“ „Sérstaklega fannst mér í fyrri hálfleik að þá vantaði svona orku og anda og baráttu og því miður þá sagði ég við stelpurnar bæði í hálfleik og eftir leik að mér fannst annað liðið vera að keppa að einhverju og hitt liðið ekki og ég held að það hafi verið stóru munurinn á liðunum en auðvitað er ég mjög ósáttur með hvernig við fáum þessi tvö mörk á okkur.“ „Það sem ég þarf að glíma meira við með mitt lið núna í þessar tæpu þrjár vikur fram að næsta leik er að við þurfum náttúrulega að fara gera meira fram á við því við vorum steingeldar í dag og við eigum þó við höfum verið frekar daprar oft sóknarlega þá var þetta óvenju slæmt.“ Eins og Jóhann kemur inn á var sóknarleikur Þróttar ekki góður í dag en baráttan og viljinn virtist ekki vera til staðar heldur til þess að bæta það upp. „Já mér fannst við vera svona bara í einhverju ástandi sem að er einhversstaðar mitt á milli þess að vera vanmeta, að vera ekki nógu orkumiklar, hvort sem það er eftir eitthvað sem að túlkast þá bara sem afsakanir eða eitthvað. Síðasti leikur eða síðustu leikir eða eitthvað en ég ætla ekki að tefla fram neinum afsökunum því þú átt bara að vera tilbúin í þetta og hvort sem vanti mannskap eða stutt á milli leikja eða hvað. Við eigum bara að vera tilbúin til að keppa, við erum í þessu til þess að keppa í fótbolta og stelpurnar eru súrar núna. Þær eiga að vera það og við þurfum að fara vel yfir þetta eftir tvo daga því þetta er ekki ásættanlegt en þetta var gott fyrir hitt liðið.“ Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þór/KA, kemur frá Húsavík líkt og Jóhann og fór fögrum orðum um hann í viðtali rétt á undan og var Jóhann inntur eftir viðbrögðum við því. „Það er alveg rétt, við höfum þekkst lengi og hann var ekki hár í loftinu þegar ég byrjaði að þjálfa hann en það sem Þór/KA í heild sinni gerir vel í dag er að þau koma með kassann úti og hökuna uppi og fulla trú á verkefninu og þau vinna á því. Við gerðum það ekki og við fengum það sem þú færð þegar þú gerir svoleiðis.“ Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Mest lesið Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Fótbolti Frakkland - Írak | Mbappé áfram í ham? Fótbolti Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Íslenski boltinn Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Messi bætti tvö met gegn Austurríki Fótbolti Einum mánuði yngri en Eiður Smári Íslenski boltinn Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Frakkland - Írak | Mbappé áfram í ham? Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Norðmenn undirbúa sig fyrir blautan leik í kvöld Lars Lagerbäck veit hvað er stærsta vandamál sænska liðsins Þjálfari Íraks um Mbappé: Bað um að fá að spila með þrjá markverði Messi er ekki búinn að ná Mörtu Einum mánuði yngri en Eiður Smári Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Kóngafólkið dansaði í klefa Curacao Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Sjá meira