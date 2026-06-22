Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps hefur samþykkt að ráða Írisi Eddu Jónsdóttur sem sveitarstjóra. Íris var oddviti framboðsins Sterkrar stoðar í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfkjörið var í hreppnum þar sem aðeins einn listi var í framboði.
Íris hefur frá því í febrúar verið staðgengill sveitarstjóra Vopnafjarðarhrepps. Hún var áður verkefnastjóri stjórnsýslu.
Íris mun fara í fæðingarorlof í haust en þá mun Björn Ingimarsson, fyrrverandi sveitarstjóri Múlaþings, taka við. Ráðningarnar voru samþykktar á fundi sveitarstjórnar í síðustu viku.