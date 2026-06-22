Innlent

Íris Edda ráðin sveitar­stjóri á Vopna­firði

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Íris Edda Jónsdóttir sveitarstjóri Vopnafjarðar verður það áfram.
Íris Edda Jónsdóttir sveitarstjóri Vopnafjarðar verður það áfram.

Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps hefur samþykkt að ráða Írisi Eddu Jónsdóttur sem sveitarstjóra. Íris var oddviti framboðsins Sterkrar stoðar í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfkjörið var í hreppnum þar sem aðeins einn listi var í framboði.

Íris hefur frá því í febrúar verið staðgengill sveitarstjóra Vopnafjarðarhrepps. Hún var áður verkefnastjóri stjórnsýslu. 

Íris mun fara í fæðingarorlof í haust en þá mun Björn Ingimarsson, fyrrverandi sveitarstjóri Múlaþings, taka við. Ráðningarnar voru samþykktar á fundi sveitarstjórnar í síðustu viku. 

Vopnafjörður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið