Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Lovísa Arnardóttir skrifar 22. júní 2026 12:01 Ferðalangar þurfa frá áramótum að huga að tryggingum sínum ætli þeir að ferðast til landa utan EES. Vísir/Vilhelm Sjúkratryggingar Íslands fá í nýjum lögum ríkari heimildir til gagnaöflunar. Í lögunum hafa einnig verið gerðar breytingar á réttindum sjúkratryggðra sem ferðast eða flytja til landa utan EES. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu kemur fram að markmið breytinganna sé meðal annars að styrkja hlutverk Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) sem kaupanda heilbrigðisþjónustu, bæta eftirlit stofnunarinnar og stuðla að skilvirkari nýtingu fjármuna í heilbrigðiskerfinu. Lögin taka gildi 1. ágúst en sumar breytinganna næstu áramót. Hvað varðar breytingar í lögunum varðandi sjúkratryggingu einstaklinga kemur fram að bið einstaklinga eftir sjúkratryggingu sem flytja frá ríkjum utan EES til Íslands verði nú þrír mánuðir eftir að viðkomandi skráir lögheimili sitt á Íslandi, í stað sex mánaða áður. Ferðatrygging ekki utan EES Þá hefur einnig verið gerð sú breyting að frá og með næstu áramótum verða þeir sem ferðast til landa utan EES ekki tryggðir gagnvart kostnaði sem þeir kunna að verða fyrir vegna veikinda eða slysa. Í tilkynningu ráðuneytisins er ferðamönnum bent á að kanna tryggingarétt sinn hjá tryggingafélögum og athuga kortatryggingar sínar. Í tilkynningu segir um breytingar sem snúa að SÍ að í nýju lögunum séu skýrð frekar ákvæði laganna þess efnis að við ákvarðanir sjúkratryggingastofnunarinnar skuli byggt á gagnreyndri þekkingu á sviði heilbrigðisþjónustu og faglegu og hagrænu mati í samræmi við alþjóðlega viðurkenndar aðferðir. „Geta stofnunarinnar til að kostnaðargreina heilbrigðisþjónustu er styrkt með ríkari heimildum til aðgangs að upplýsingum um raunkostnað þeirrar þjónustu sem samið er um. Skerpt er á þeirri meginreglu að sjúkratryggingastofnunin taki þátt í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu á grundvelli samninga. Lagabreytingarnar eru m.a. gerðar vegna ábendinga Ríkisendurskoðunar í nýlegri skýrslu um SÍ sem samnings- og eftirlitsaðila. Þar var bent á þörf fyrir aukið gagnsæi, betri upplýsingagjöf, markvissara eftirlit og öflugri stjórntæki við framkvæmd sjúkratrygginga og ráðstöfun opinbers fjár,“ segir í tilkynningu ráðuneytisins. Stafræn þjónusta og samskipti Þar kemur einnig fram að í lögunum hafi verið lögð áhersla á stafræna þjónustu, rafræn samskipti og örugga meðferð persónuupplýsinga. Greiðsluþátttaka fyrir stafræna heilbrigðisþjónustu skal byggjast á sömu forsendum og önnur heilbrigðisþjónusta. Þá sé nú einnig kveðið á um aukna samræmingu upplýsinga, skráningu biðlista og miðlun gagna í þágu betri þjónustu og eftirlits. Þá fá Sjúkratryggingar auknar heimildir til gagnaöflunar og eftirlits til að tryggja rétta framkvæmd og greiðslur auk þess sem ný ákvæði styrkja heimildir stofnunarinnar til kostnaðargreiningar og eftirlits með samningum og þjónustutengdri fjármögnun. Þá hefur stjórn SÍ verið lögð niður í samræmi við ákvæði laganna um niðurlagningu stjórnarinnar. Sjúkratryggingar Heilbrigðismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Ríkisendurskoðun Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Fleiri fréttir „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Sjá meira