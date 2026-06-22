Innlent

Ferða­langar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ferðalangar þurfa frá áramótum að huga að tryggingum sínum ætli þeir að ferðast til landa utan EES.
Ferðalangar þurfa frá áramótum að huga að tryggingum sínum ætli þeir að ferðast til landa utan EES. Vísir/Vilhelm

Sjúkratryggingar Íslands fá í nýjum lögum ríkari heimildir til gagnaöflunar. Í lögunum hafa einnig verið gerðar breytingar á réttindum sjúkratryggðra sem ferðast eða flytja til landa utan EES. 

Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu kemur fram að markmið breytinganna sé meðal annars að styrkja hlutverk Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) sem kaupanda heilbrigðisþjónustu, bæta eftirlit stofnunarinnar og stuðla að skilvirkari nýtingu fjármuna í heilbrigðiskerfinu. Lögin taka gildi 1. ágúst en sumar breytinganna næstu áramót. 

Hvað varðar breytingar í lögunum varðandi sjúkratryggingu einstaklinga kemur fram að bið einstaklinga eftir sjúkratryggingu sem flytja frá ríkjum utan EES til Íslands verði nú þrír mánuðir eftir að viðkomandi skráir lögheimili sitt á Íslandi, í stað sex mánaða áður.

Ferðatrygging ekki utan EES

Þá hefur einnig verið gerð sú breyting að frá og með næstu áramótum verða þeir sem ferðast til landa utan EES ekki tryggðir gagnvart kostnaði sem þeir kunna að verða fyrir vegna veikinda eða slysa. Í tilkynningu ráðuneytisins er ferðamönnum bent á að kanna tryggingarétt sinn hjá tryggingafélögum og athuga kortatryggingar sínar.

Í tilkynningu segir um breytingar sem snúa að SÍ að í nýju lögunum séu skýrð frekar ákvæði laganna þess efnis að við ákvarðanir sjúkratryggingastofnunarinnar skuli byggt á gagnreyndri þekkingu á sviði heilbrigðisþjónustu og faglegu og hagrænu mati í samræmi við alþjóðlega viðurkenndar aðferðir.

„Geta stofnunarinnar til að kostnaðargreina heilbrigðisþjónustu er styrkt með ríkari heimildum til aðgangs að upplýsingum um raunkostnað þeirrar þjónustu sem samið er um. Skerpt er á þeirri meginreglu að sjúkratryggingastofnunin taki þátt í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu á grundvelli samninga. Lagabreytingarnar eru m.a. gerðar vegna ábendinga Ríkisendurskoðunar í nýlegri skýrslu um SÍ sem samnings- og eftirlitsaðila. Þar var bent á þörf fyrir aukið gagnsæi, betri upplýsingagjöf, markvissara eftirlit og öflugri stjórntæki við framkvæmd sjúkratrygginga og ráðstöfun opinbers fjár,“ segir í tilkynningu ráðuneytisins.

Stafræn þjónusta og samskipti

Þar kemur einnig fram að í lögunum hafi verið lögð áhersla á stafræna þjónustu, rafræn samskipti og örugga meðferð persónuupplýsinga. Greiðsluþátttaka fyrir stafræna heilbrigðisþjónustu skal byggjast á sömu forsendum og önnur heilbrigðisþjónusta.

Þá sé nú einnig kveðið á um aukna samræmingu upplýsinga, skráningu biðlista og miðlun gagna í þágu betri þjónustu og eftirlits. Þá fá Sjúkratryggingar auknar heimildir til gagnaöflunar og eftirlits til að tryggja rétta framkvæmd og greiðslur auk þess sem ný ákvæði styrkja heimildir stofnunarinnar til kostnaðargreiningar og eftirlits með samningum og þjónustutengdri fjármögnun.

Þá hefur stjórn SÍ verið lögð niður í samræmi við ákvæði laganna um niðurlagningu stjórnarinnar.

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