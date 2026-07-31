Samtök Paul Watson leiða líkur að því að þau hafi með aðgerðum sínum frá því að hvalveiðitímabilið hófst bjargað lífi allt að þrjátíu langreyða.
Í tilkynningu frá samtökunum er bent á að yfir svipað tímabil árið 2018 hafi 62 hvalir verið veiddir og ef slíkt hið sama sé gert fyrir árið 2022 hafi 55 hvalir verið veiddir. Gefa samtökin í skyn að með aðgerðum sínum hafi um tuttugu og þremur til þrjátíu langreyðum hafi verið bjargað.
Í tilkynningunni er því haldið fram að fjórar hinna veiddu langreyða í ár hafi verið kálffullar. Gagnrýnt hefur verið, meðal annars af Hvalavinum, að stjórnvöld skrái ekki og birti opinberlega upplýsingar um slíkt.