Innlent

Sam­tökin hafi bjargað lífi allt að þrjá­tíu hvala

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Skip Paul Watson-samtakanna hefur verið fært í Sundahöfn eftir atburði gærdagsins.
Skip Paul Watson-samtakanna hefur verið fært í Sundahöfn eftir atburði gærdagsins. Vísir/Einar

Samtök Paul Watson leiða líkur að því að þau hafi með aðgerðum sínum frá því að hvalveiðitímabilið hófst bjargað lífi allt að þrjátíu langreyða. 

Í tilkynningu frá samtökunum er bent á að yfir svipað tímabil árið 2018 hafi 62 hvalir verið veiddir og ef slíkt hið sama sé gert fyrir árið 2022 hafi 55 hvalir verið veiddir. Gefa samtökin í skyn að með aðgerðum sínum hafi um tuttugu og þremur til þrjátíu langreyðum hafi verið bjargað.

Í tilkynningunni er því haldið fram að fjórar hinna veiddu langreyða í ár hafi verið kálffullar. Gagnrýnt hefur verið, meðal annars af Hvalavinum, að stjórnvöld skrái ekki og birti opinberlega upplýsingar um slíkt.

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