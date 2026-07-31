Í hádegisfréttum fjöllum við um aðgerðir Landhelgisgæslunnar gegn aðgerðarsinnunum um borð í Bandero.
Gæslumenn tóku stjórn á skipinu í gær með aðstoð sérsveitar Ríkislögreglustjóra og sigldu því til Sundahafnar þangað sem það kom í morgun.
Við förum yfir þessa mögnuðu atburðarrás og ræðum meðal annars við Georg Lárusson forstjóra Gæslunnar.
Einnig tökum við stöðuna á minkafárinu í Mosfellsdal en bæjarstjórinn segir ástandið að róast.
Nóg verður um að vera um verslunarmannahelgina sem nú er gengin í garð. Við förum yfir hvar besta veðrið verður og heyrum í skipuleggjendum hátíða.
Í sportpakka dagsins fjöllum við um dramatíkina hjá FIFA en hugmyndir um einkavæðingu HM hafa fallið í grýttan jarðveg.