Innlent

Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunar­manna­helgin að ganga í garð

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um aðgerðir Landhelgisgæslunnar gegn aðgerðarsinnunum um borð í Bandero. 

Gæslumenn tóku stjórn á skipinu í gær með aðstoð sérsveitar Ríkislögreglustjóra og sigldu því til Sundahafnar þangað sem það kom í morgun. 

Við förum yfir þessa mögnuðu atburðarrás og ræðum meðal annars við Georg Lárusson forstjóra Gæslunnar.

Einnig tökum við stöðuna á minkafárinu í Mosfellsdal en bæjarstjórinn segir ástandið að róast. 

Nóg verður um að vera um verslunarmannahelgina sem nú er gengin í garð. Við förum yfir hvar besta veðrið verður og heyrum í skipuleggjendum hátíða.

Í sportpakka dagsins fjöllum við um dramatíkina hjá FIFA en hugmyndir um einkavæðingu HM hafa fallið í grýttan jarðveg. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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