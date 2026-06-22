Einn var fluttur á slysadeild í kjölfar slagsmála tveggja í Kópavogi í gærkvöldi. Heimir Ríkharðsson, stöðvarstjóri á lögreglustöð 3 í Kópavogi, segir slagsmálin hafa átt sér stað fyrir utan hús. Það sé þó ekki heimili mannanna.
„Þetta voru slagsmál milli tveggja aðila sem þekkjast. Annar þeirra lá eftir blóðugur og með áverka,“ segir Heimir en í dagbók lögreglu í morgun kom fram að einn hefði verið kærður fyrir stórfellda líkamsárás.
Tilkynnt var um slagsmálin um klukkan 18.30 í gærkvöldi.
Heimir segir í samtali við fréttastofu að hinn hafi verið farinn af vettvangi en það sé vitað hver það er. Hann segir málið til rannsóknar og verði skoðað.