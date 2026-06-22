Fótbolti

Þjálfari Íraks um Mbappé: Bað um að fá að spila með þrjá mark­verði

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kylian Mbappe fagnar öðru marka sinna á móti Senegal í fyrsta leik HM.
Kylian Mbappe fagnar öðru marka sinna á móti Senegal í fyrsta leik HM. Getty/Dan Mullan

Næsta fórnarlamb Kylian Mbappé á heimsmeistaramótinu er mögulega íraska landsliðið í kvöld en margir bíða spenntir eftir því hvort Frakkinn nýti þar dauðafæri til að koma sér enn frekar á spjöld sögunnar.

Strax í fyrsta leik fór Kylian Mbappé fram úr Pelé á markaskorunarlista heimsmeistaramótsins og færðist nær því að setja heildarmarkamet mótsins. Mbappé setti einnig markamet franska landsliðsins.

Að stöðva handhafa Gullskósins á HM 2022 virðist nánast ómögulegt.

Graham Arnold er þjálfari íraska landsliðsins sem hefur það verkefni að hægja á Mbappé og Frökkum í kvöld í öðrum leik I-riðils. Hann var með hugmynd sem hefði getað virkað.

„Ég spurði hvort við mættum spila með þrjá markverði,“ sagði Arnold hlæjandi á sunnudag. „En þeir sögðu nei.“

Mbappé, einn tveggja manna sem hafa skorað þrennu í úrslitaleik heimsmeistaramóts, skoraði sitt 13. og 14. mark á HM í 3-1 sigri Frakka á Senegal í opnunarleik mótsins. Þetta voru 57. og 58. mark hans í landsleikjum, þar sem hann jafnaði og fór fram úr Olivier Giroud sem markahæsti leikmaður í ríkri sögu Frakklands.

Annað mark Mbappé gegn Senegal braut jafnteflið við Pelé á markalista heimsmeistaramótsins.

Fjórtán mörk Mbappé á HM innihalda tvö á þessu móti; átta árið 2022, þegar hann vann Gullskóinn sem markahæsti leikmaður; og fjögur árið 2018.

Mbappé er jafn Þjóðverjanum Gerd Müller í fjórða sæti yfir flest mörk í sögu heimsmeistaramótsins. Mbappé er einu marki á eftir Brasilíumanninum Ronaldo og tveimur mörkum frá metinu sem er 16 mörk og er í eigu Miroslav Klose frá Þýskalandi og Lionel Messi, sem skoraði þrennu fyrir Argentínu á þessu heimsmeistaramóti.

Leikur Frakklands og Írak hefst klukkan 21.00 í kvöld að íslenskum tíma.

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