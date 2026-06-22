Þjálfari Íraks um Mbappé: Bað um að fá að spila með þrjá markverði Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 14:32 Kylian Mbappe fagnar öðru marka sinna á móti Senegal í fyrsta leik HM. Getty/Dan Mullan Næsta fórnarlamb Kylian Mbappé á heimsmeistaramótinu er mögulega íraska landsliðið í kvöld en margir bíða spenntir eftir því hvort Frakkinn nýti þar dauðafæri til að koma sér enn frekar á spjöld sögunnar. Strax í fyrsta leik fór Kylian Mbappé fram úr Pelé á markaskorunarlista heimsmeistaramótsins og færðist nær því að setja heildarmarkamet mótsins. Mbappé setti einnig markamet franska landsliðsins. Að stöðva handhafa Gullskósins á HM 2022 virðist nánast ómögulegt. Graham Arnold er þjálfari íraska landsliðsins sem hefur það verkefni að hægja á Mbappé og Frökkum í kvöld í öðrum leik I-riðils. Hann var með hugmynd sem hefði getað virkað. „Ég spurði hvort við mættum spila með þrjá markverði,“ sagði Arnold hlæjandi á sunnudag. „En þeir sögðu nei.“ Mbappé, einn tveggja manna sem hafa skorað þrennu í úrslitaleik heimsmeistaramóts, skoraði sitt 13. og 14. mark á HM í 3-1 sigri Frakka á Senegal í opnunarleik mótsins. Þetta voru 57. og 58. mark hans í landsleikjum, þar sem hann jafnaði og fór fram úr Olivier Giroud sem markahæsti leikmaður í ríkri sögu Frakklands. Annað mark Mbappé gegn Senegal braut jafnteflið við Pelé á markalista heimsmeistaramótsins. Fjórtán mörk Mbappé á HM innihalda tvö á þessu móti; átta árið 2022, þegar hann vann Gullskóinn sem markahæsti leikmaður; og fjögur árið 2018. Mbappé er jafn Þjóðverjanum Gerd Müller í fjórða sæti yfir flest mörk í sögu heimsmeistaramótsins. Mbappé er einu marki á eftir Brasilíumanninum Ronaldo og tveimur mörkum frá metinu sem er 16 mörk og er í eigu Miroslav Klose frá Þýskalandi og Lionel Messi, sem skoraði þrennu fyrir Argentínu á þessu heimsmeistaramóti. Leikur Frakklands og Írak hefst klukkan 21.00 í kvöld að íslenskum tíma. "I asked if we could play three goalkeepers!"Iraq Head coach Graham Arnold ahead of his side's match against France 👇#FIFAWorldCup #WorldCup #Iraq #France pic.twitter.com/Vy7UxMwYJO— Alkass English (@alkassenglish) June 21, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Einum mánuði yngri en Eiður Smári Íslenski boltinn Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Enski boltinn Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Fótbolti Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Enski boltinn Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Fótbolti Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Fótbolti Fleiri fréttir Þjálfari Íraks um Mbappé: Bað um að fá að spila með þrjá markverði Messi er ekki búinn að ná Mörtu Einum mánuði yngri en Eiður Smári Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Kóngafólkið dansaði í klefa Curacao Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Dagskráin í dag: KRÍA og Besta deild kvenna „Loksins næ ég að skora þrennu“ „Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“ „Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“ Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Belgar fóru illa að ráði sínu gegn Íran Gönguferð í garðinum hjá Evrópumeisturunum Sjá meira