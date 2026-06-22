Miklar líkur eru á ansi blautu kvöldi í New York í kvöld þegar Noregur mætir Senegal í öðrum leik þjóðanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Norski landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken segir að liðið sé að undirbúa sig fyrir veðurbreytingar. Á æfingu sunnudagsins í Greensboro var völlurinn vel vökvaður.
„Þetta er orðið að hreinni veðurfræði, en við vökvum í dag,“ sagði Solbakken við norska ríkisútvarpið.
Noregur hefur notað mikinn tíma í að venjast þurru grasi, en gegn Senegal getur liðið búist við hinu gagnstæða.
„Þetta er auðvitað eins fyrir bæði lið, en völlurinn er grjótharður. Grasið er mjög stutt og með veðurspánni sem er í gildi held ég að boltinn muni ganga gríðarlega hratt,“ sagði Solbakken.
„Við verðum að reyna að takast á við það eins vel og við getum og ná stjórn á því eins fljótt og mögulegt er. Við fáum jú ekki að æfa þar fyrir fram, svo við verðum að ná tökum á því fljótt,“ sagði Solbakken.
Veðurfræðingurinn sem NRK talaði við segir eftirfarandi um veðurspána fyrir East Rutherford, New Jersey.
„Á fyrstu klukkutímunum fyrir leik verða skúrir á leið inn á svæðið. Þær munu haldast þar í marga klukkutíma. Í leiknum er búist við skúrum og hættu á þrumuveðri. Það rignir með köflum, en það getur rignt mikið í einu og leikurinn gæti orðið fyrir mikilli rigningu, segir veðurfræðingurinn.
Leikurinn hefst klukkan 20:00 að staðartíma eða á miðnætti á íslenskum tíma.