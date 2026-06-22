Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Lovísa Arnardóttir skrifar 22. júní 2026 09:07 Páll telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri. Samsett Páll Halldór Halldórsson, fjallamaður og meðlimur 4x4 Ferðaklubbnum, segir leiðsögumenn tala um að utanvegaakstur tveggja ferðamanna um helgina sé sá versti sem þeir hafi séð í 40 ár. Hann telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri. Tveir erlendir ferðamenn voru sektaðir fyrir utanvegaakstur á Emstruleið og við Kötlujökul um helgina. Mennirnir keyrðu um á Land Rover-jeppum. Páll Halldór skrifaði færslu á Facebook-síðu sína um helgina þar sem hann auglýsti eftir mönnunum. Hann var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun en mikill fjöldi deildi færslunni hans og kommentaði á hana . Hann segir í Bítinu að menn komi gagngert til landsins til að aka utan vegar. „Þetta er hjartans mál fyrir Íslendinga alla, hvort sem þeir eru jeppamenn, leiðsögumenn eða almenningur, og ég fékk ekkert smá mikið af skilaboðum. Ég var bara eins og löggan. Ég gat rekið ferðir mannanna,“ segir Páll og að í skilaboðum og athugasemdum hafi hann getað rekið ferð þeirra í nærri beinni útsendingu á Austurleið, á Flúðir, til Þorlákshafnar og víðar. „Ég vissi alltaf hvar þeir voru, þetta er ótrúlegt.“ Hann segir að fólk sem elskar hálendið og fólk sem hefur atvinnu af því að fara með fólk þangað vilji hafa hlutina í ákveðnum skorðum. „Ég hef alveg stoppað svona fólk. Sumt fólk gerir kannski mistök, það veit ekki betur. Það leigir sér hérna kannski Yaris eða Duster, fer eitthvað aðeins út í sandinn og spólar einn hring og maður stoppar það,“ segir hann og að þau stoppi yfirleitt eftir einn hring og aðstoði við að laga. „En þegar menn fara einir upp, það er ekki búið að opna, þá er enginn að horfa á eftir þeim,“ segir hann og að það sé rosalegt mál að laga skemmdirnar sem þeir gerðu á hálendinu um helgina. Hann segir ekki hægt að leggja mat á tjónið og að auk þess hafi mennirnir verið „forhertir“ þegar þeim hafi verið bent á það. Þeir hafi beðið fólk að skipta sér ekki af og verið með hroka. „Svo er það á leiðinni aftur inn í Dómadal eða upp í Landmannalaugar í gær og þá er Valdimar Flygenring, okkar allra besti leiðsögumaður og leikari, hann hitti liðið,“ segir hann og að hann hafi rætt við fólkið og þeir snúið við og hitt landvörð og svo ekið á Selfoss þar sem þeir hittu lögregluna. Sekt sé ekki nóg Páll Halldór telur að herða þurfi viðurlög við slíkum brotum. Sektargreiðsla upp á einhverja hundrað þúsund kalla sé ekki nóg og í lögum sé kveðið á um að það megi gera tæki upptæk. Hann telur að nýta ætti þá heimild. „Sektin þarf að hafa fælingarmátt,“ segir hann og að yfirleitt sé frekar auðvelt að ná til Íslendinga en erfiðara að ná til erlendu ferðamannanna. Páll Halldór segir svona utanvegaakstur oft sjást á fjörum. Það séu ekki endilega miklar skemmdir í fjöru en það megi heldur ekki. Það þurfi því að skýra vel fyrir gestum hvernig þeir eiga að haga sér og koma upp einhverju skýru verklagi um það hvernig skilaboðunum er komið til þeirra og hver viðurlögin eru. „Ég nappaði svona menn bara í fyrra í september inn við Heklu og upp á hérna Pokahrygg og það voru feðgar á þeim bílum og öll stórfjölskyldan í því,“ segir Páll og að hann hafi náð því á upptöku. Hann hafi þurft að ganga hart að þeim og telji að hann hafi mögulega getað komið í veg fyrir frekari skemmdarverk. „Þeir sáu það allavega, við erum að fylgjast með þessu fólki. Við erum löggurnar á hálendinu.“ Hann segist sjá mun á landinu frá hálendinu frá því að hann byrjaði að ferðast um það í upphafi tíunda áratugarins. Verkefnið sé að fara slóðana sem séu, ekki að búa til nýja slóða, til að njóta náttúrunnar eins og hún er. „Þessir aðilar voru forhertir og við höfum séð svona aðila af og til. Eitt er að gera mistök, eitt er að koma og vera alveg klár í slaginn.“ Utanvegaakstur Lögreglumál Ferðaþjónusta Bílar Bítið Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar Erlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Erlent Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Erlent Fleiri fréttir Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Sjá meira