Lars Lagerbäck veit hvað er stærsta vandamál sænska liðsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 15:00 Lars Lagerbäck hefur starfað lengi sem knattspyrnusérfræðingur í Svíþjóð og ef einhver veit hvað þarft til að ná árangri þá er það hann. Getty/Michael Campanella Sænska landsliðið réði lítið við það hollenska í öðrum leik sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta og sænska þjóðin var fljót að gleyma stórsigrinum á Túnis í fyrsta leik. Sænskir fjölmiðlar hafa gagnrýnt sænska liðið harðlega eftir 5-1 tap á móti Hollandi en einnig leitað lausna. Sportbladet ákvað að leita til Lars Lagerbäck, fyrrverandi landsliðsþjálfara Íslands og Svía. Sportbladet vildi fá svör við því af hverju varnarleikur Svíþjóðar virkar ekki. Blaðamaður heyrði í Lars Lagerbäck, sem að hans mati er maðurinn sem byggði kannski upp sterkasta varnarleik landsliðsbolta á sínum rúma áratug sem landsliðsþjálfari Svía. „Af hverju virkar vörnin ekki? Í þremur af síðustu fjórum leikjum – gegn Noregi, Grikklandi og Hollandi, hefur varnarleikurinn hrunið,“ spurði blaðamaður Sportbladet. „Vandamálið er að Svíþjóð getur ekki varist sem lið. Það er langstærsta vandamálið. Þeir eru ekki alveg samstilltir í varnarleiknum,“ sagði Lagerbäck. @Sportbladet „Þeir uppfylla ekki grunnforsendurnar fyrir góðum varnarleik. Þetta verður oft blanda af mannvörn og svæðisvörn. Það er stærsta vandamálið. Leikmennirnir eru ekki sammála í mismunandi aðstæðum,“ sagði Lagerbäck. Mikil umræða eftir tapið gegn Hollandi hefur snúist um leikkerfið. Í fyrsta drykkjarhléinu, um miðjan fyrri hálfleik, gerði Graham Potter nokkrar taktískar breytingar á 5–3–2 uppstillingunni. Gustaf Lagerbielke varð á köflum meira eins og hægri bakvörður og Alexander Isak gat fallið niður sem vinstri kantmaður – Svíþjóð virtist fljóta á milli 5–4–1 og 4–3–3. Eftir á sögðu nokkrir leikmenn að liðið hefði virst þéttara og að leikurinn hefði litið betur út eftir breytinguna. Ætti Svíþjóð að skipta um leikkerfi úr 5–3–2? „Það er ekki leikkerfið sem er afgerandi. Mikilvægast er hvernig liðið bregst við í varnarleiknum. Hvernig finnum við rétta jafnvægið milli sóknar og varnar? Það eru kostir og gallar við að skipta. En ef það er rétt sem þú segir, að leikmönnunum hafi fundist það þéttara eftir breytinguna, þá hljómar það lofandi. En það veltur ekki á leikkerfinu heldur á því að þeir voru nær hvor öðrum og hjálpuðust að,“ sagði Lagerbäck. Er einhver leikmaður sem Lagerbäck vill fá inn eða út úr byrjunarliðinu? „Því get ég ekki svarað. Maður þarf að þekkja leikmennina betur til þess. Ef liðið virkar, þá er einstaklingurinn líka sterkari. Það sem hægt er að staðfesta er að við höfum ekki nógu marga leikmenn sem eru góðir í varnaraðstæðum einn á einn. Við erum með góða fótboltamenn, en margir hafa betri sóknarlega en varnarlega eiginleika,“ sagði Lagerbäck. „Svíþjóð verður að verða þéttari og hafa skýrari varnarleik. Jafnvægið er afgerandi. Þar liggur stóra vandamálið. Í sókninni eru engin stór vandamál á þann hátt, en vörnin þarf að verða samstillt,“ sagði Lagerbäck. 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