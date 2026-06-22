Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 10:02 Mikel Oyarzabal fagnar marki með Lamine Yamal í öruggum sigri Spánverja í gær. Grtty/ Juan Luis Diaz Mikel Oyarzabal átti magnaða byrjun í sigurleik Spánar á Sádí-Arabíu og hún gæti ekki verið ólíkari þeirri sem hann fékk í leiknum á undan. Það var pressa á spænsku landsliðsmönnunum eftir markalausa jafnteflið á móti Grænhöfðaeyjum í fyrsta leik á HM og á engum var hún meiri en á framherjanum Mikel Oyarzabal. Oyarzabal, sem er fyrirliði Orra Steins Óskarssonar hjá Real Sociedad og oftar en ekki sá sem heldur íslenskum landsliðsfyrirliðandum út úr liðinu. Oyarzabal fékk byrjunarliðssæti í fyrsta leik á HM eftir að hafa verið sjóðheitur með landsliðinu í síðustu leikjum. Hann var aftur á móti algjörlega ósýnilegur í þessum opnunarleik þegar ekkert gekk upp hjá Spánverjum gegn Grænhöfðaeyjum. Hann kom aldrei við boltann á fyrsta hálftíma leiksins og var sá fyrsti sem nær því síðan slík skráning hófst á HM. Byrjun hans á móti Sádunum í gær gat ekki verið ólíkari. Oyarzabal var þá aðeins þriðji leikmaðurinn í sögu HM til að koma að þremur mörkum á fyrstu 25 mínútunum. Hann lagði fyrst upp mark fyrir Lamine Yamal á 10. mínútu og skoraði síðan sjálfur tvívegis með aðeins þriggja mínútna millibili. Oyarzabal var nálægt því að kóróna þrennuna en skot hans endaði í slánni. Hann spilaði bara fyrri hálfleikinn því hann og Yamal voru sparaðir enda 3-0 forysta í hálfleik og sigurinn nánast í höfn. Þessi þrjú sköpuðu mörk þýða að Oyarzabal hefur nú komið með beinum hætti að 21 marki í síðustu þrettán landsleikjum sínum, skorað fjórtán og gefið sjö stoðsendingar. Enginn í spænska liðinu hefur líklega vaxið meira síðan á Evrópumótinu 2024 en Mikel Oyarzabal. Hann tryggði spænska landsliðinu Evrópumeistaratitilinn með marki á 86. mínútu í úrslitaleiknum gegn Englandi. Sigurmarkið gerði hann að stjörnu og síðan þá hafa frammistaða hans og sjálfstraust aðeins haldið áfram að vaxa. Hann byrjaði það mót sem varamaður en hefur síðan þá orðið óumdeildur byrjunarliðsmaður. Hann kemur á sitt fyrsta heimsmeistaramót – hann missti af mótinu 2022 eftir að hafa slitið krossband í vinstra hné, sem hélt honum frá keppni í níu mánuði – í einstaklega góðu formi, eftir að hafa átt sitt markahæsta tímabil með félagsliði og skorað 11 mörk í 10 landsleikjum sínum áður en hópurinn var tilkynntur. Oyarzabal er með gráðu í viðskiptafræði en hann samþætti námið fótboltanum. „Það komu dagar þar sem ég var þreyttur þegar ég mætti í tíma eða ég var niðurdreginn af því að við höfðum tapað, en þetta var góð leið til að aftengjast fótboltanum,“ sagði hann. Þrátt fyrir að vera ekki sérlega hávaxinn – hann er 1,79 metrar – notar Oyarzabal skó númer 47. „Fólk er forvitið en maður venst því,“ segir hann. „Ég hef verið með stóra fætur síðan ég var mjög ungur.“ View this post on Instagram A post shared by Squawka Football (@squawkafootball) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Fótbolti Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Enski boltinn Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Fótbolti Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Fótbolti Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Kóngafólkið dansaði í klefa Curacao Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Dagskráin í dag: KRÍA og Besta deild kvenna „Loksins næ ég að skora þrennu“ „Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“ „Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“ Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Belgar fóru illa að ráði sínu gegn Íran Gönguferð í garðinum hjá Evrópumeisturunum Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Vörðust Diljá í mögulega síðasta leik í sögu félagsins Slökktu á samfélagsmiðlum og treysta áfram á Ronaldo Sjá meira