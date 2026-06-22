Skoskur stuðningsmaður mun aldrei snúa aftur heim frá heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Donny Strathie, sem var dyggur stuðningsmaður skoska landsliðsins í fótbolta, dreymdi í 76 ár um að sjá land sitt keppa á stærsta knattspyrnumóti heims.
Eftir að hafa beðið í næstum þrjá áratugi án þess að Skotland kæmist á HM fór hann loksins til Bandaríkjanna til að hvetja áfram skoska landsliðið á þessu HM.
💔 A heartbreaking story from the World Cup.Donny Strathie, a lifelong Scotland supporter, spent 76 years dreaming of watching his country at football's biggest tournament. After waiting nearly three decades without a World Cup appearance, he finally made the journey to the… pic.twitter.com/s0BqDepOwy— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 21, 2026
💔 A heartbreaking story from the World Cup.Donny Strathie, a lifelong Scotland supporter, spent 76 years dreaming of watching his country at football's biggest tournament. After waiting nearly three decades without a World Cup appearance, he finally made the journey to the… pic.twitter.com/s0BqDepOwy
Donny var á staðnum í Boston til að verða vitni að sögulegum 1-0 sigri Skotlands á Haítí og fagnaði einni af stærstu stundum lífs síns. Örfáum dögum síðar lést hann af náttúrulegum orsökum á hótelherbergi sínu.
Fréttirnar höfðu lamandi áhrif á skoska liðið. Steve Clarke sendi fjölskyldu Donnys persónulegar samúðarkveðjur og í leik Skotlands gegn Marokkó fylgdi fullkomin virðingarvottun á leikvanginum.
Þegar klukkan sló 76. mínútu, sem samsvaraði aldri Donnys, reis allur völlurinn á fætur. Tartan-herinn, stuðningsmannasveit Skota, fyllti loftið með lófaklappi, söngvum og sekkjapípuhljómi til að heiðra einn af sínum.
Fans paid tribute to 76-year-old Scotland fan Donny Strathie at the 76th minute, who died at a Boston hotel days before.Strathie was a long-serving 'Tartan Army' member and Friday's matchup against Morocco would have been his first time at a Scotland World Cup game. pic.twitter.com/Nd8VFRgpuV— ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026
Fans paid tribute to 76-year-old Scotland fan Donny Strathie at the 76th minute, who died at a Boston hotel days before.Strathie was a long-serving 'Tartan Army' member and Friday's matchup against Morocco would have been his first time at a Scotland World Cup game. pic.twitter.com/Nd8VFRgpuV