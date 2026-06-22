Fótbolti

Lést uppi á hótel­her­bergi í draumaferð sinni á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Donny Strathie var minnst sérstaklega á síðasta leik Skota á heimsmeistaramótinu, leik sem hann ætlaði að mæta á sem áhorfandi.
Donny Strathie var minnst sérstaklega á síðasta leik Skota á heimsmeistaramótinu, leik sem hann ætlaði að mæta á sem áhorfandi. Getty/Andrew Milligan

Skoskur stuðningsmaður mun aldrei snúa aftur heim frá heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Donny Strathie, sem var dyggur stuðningsmaður skoska landsliðsins í fótbolta, dreymdi í 76 ár um að sjá land sitt keppa á stærsta knattspyrnumóti heims.

Eftir að hafa beðið í næstum þrjá áratugi án þess að Skotland kæmist á HM fór hann loksins til Bandaríkjanna til að hvetja áfram skoska landsliðið á þessu HM.

Donny var á staðnum í Boston til að verða vitni að sögulegum 1-0 sigri Skotlands á Haítí og fagnaði einni af stærstu stundum lífs síns. Örfáum dögum síðar lést hann af náttúrulegum orsökum á hótelherbergi sínu.

Fréttirnar höfðu lamandi áhrif á skoska liðið. Steve Clarke sendi fjölskyldu Donnys persónulegar samúðarkveðjur og í leik Skotlands gegn Marokkó fylgdi fullkomin virðingarvottun á leikvanginum.

Þegar klukkan sló 76. mínútu, sem samsvaraði aldri Donnys, reis allur völlurinn á fætur. Tartan-herinn, stuðningsmannasveit Skota, fyllti loftið með lófaklappi, söngvum og sekkjapípuhljómi til að heiðra einn af sínum.

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