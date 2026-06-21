Fótbolti

„Loksins næ ég að skora þrennu“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Elías Már Ómarsson var svo sannarlega í stuði í kvöld. 
Elías Már Ómarsson var svo sannarlega í stuði í kvöld.  Vísir/Anton

Elías Már Ómarsson skoraði þrennu þegar Víkingur burstaði Fram í leik liðanna í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. Það gladdi Elías Má mikið að ná þessum áfanga en hann er markahæsti leikmaður deildarinnar með 12 mörk eftir jafn marga leiki. 

„Það var mjög gaman að spila þennan og ég er afar sáttur við að ná loksins að skora þrennu. Ég var búinn að skora nokkrum sinnum tvö mörk og það er gott að ná að brjóta þennan ís,“ sagði Elías Már sem raðað hefur inn mörkum á sínu fyrsta tímabili í Víkingstreyjunni. 

„Það er mjög góð tenging milli leikmanna í þessu liði og sóknarleikurinn gekk vel í þessum leik. Varnarleikur alls liðsins var sömuleiðis frábær og kvöldverkið bara heilt yfir mjög gott,“ sagði Elías Már.

„Við fengum Niko Hansen til baka í þessum leik og það var gaman að spila með honum í framlínunni. Við náum mjög vel saman bara eins og allt liðið í raun. Liðsheildin er frábær og það skilar sér í sigrum,“ sagði þessi mikli markaskorari. 

„Breiddin liðinu er mjög góð og það skiptir engu máli hver er að koma inná. Gæðin og vinnuframlagið helst alltaf það sama. Við erum að njóta þess að spila og leggjum mikið á okkur til þess að ná fram góðri frammistöðu og úrslitum,“ sagði Elías Már. 

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