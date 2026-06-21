„Loksins næ ég að skora þrennu“ Hjörvar Ólafsson skrifar 21. júní 2026 23:30 Elías Már Ómarsson var svo sannarlega í stuði í kvöld. Vísir/Anton Elías Már Ómarsson skoraði þrennu þegar Víkingur burstaði Fram í leik liðanna í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. Það gladdi Elías Má mikið að ná þessum áfanga en hann er markahæsti leikmaður deildarinnar með 12 mörk eftir jafn marga leiki. „Það var mjög gaman að spila þennan og ég er afar sáttur við að ná loksins að skora þrennu. Ég var búinn að skora nokkrum sinnum tvö mörk og það er gott að ná að brjóta þennan ís,“ sagði Elías Már sem raðað hefur inn mörkum á sínu fyrsta tímabili í Víkingstreyjunni. „Það er mjög góð tenging milli leikmanna í þessu liði og sóknarleikurinn gekk vel í þessum leik. Varnarleikur alls liðsins var sömuleiðis frábær og kvöldverkið bara heilt yfir mjög gott,“ sagði Elías Már. „Við fengum Niko Hansen til baka í þessum leik og það var gaman að spila með honum í framlínunni. Við náum mjög vel saman bara eins og allt liðið í raun. Liðsheildin er frábær og það skilar sér í sigrum,“ sagði þessi mikli markaskorari. „Breiddin liðinu er mjög góð og það skiptir engu máli hver er að koma inná. Gæðin og vinnuframlagið helst alltaf það sama. Við erum að njóta þess að spila og leggjum mikið á okkur til þess að ná fram góðri frammistöðu og úrslitum,“ sagði Elías Már. Íslenski boltinn Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Fótbolti Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Íslenski boltinn Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Íslenski boltinn Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Fótbolti Sænska pressan tætir landsliðið í sig Fótbolti Fleiri fréttir „Loksins næ ég að skora þrennu“ „Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“ „Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“ Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Belgar fóru illa að ráði sínu gegn Íran Gönguferð í garðinum hjá Evrópumeisturunum Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Vörðust Diljá í mögulega síðasta leik í sögu félagsins Slökktu á samfélagsmiðlum og treysta áfram á Ronaldo Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Tárin streymdu hjá mömmu Cunha Sænska pressan tætir landsliðið í sig HM-maður dagsins: Vann í verksmiðju og lætur leiðindi þjálfarans ekki stöðva sig Slógu met Íslands og markvörðurinn jafnaði met á HM Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Hefja viðræður um kaup á Tonali Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Spiluðu allan leikinn í tapi gegn Rosenborg Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Sjá meira