„Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Sigurgeir Þorkelsson skrifar 21. júní 2026 22:06 Bílarnir skildu eftir sig djúp hjólför. Utanvegaökumennirnir sem sást til víða á hálendinu hafa þegar lokið málinu með sektargreiðslu. Mennirnir voru erlendir ferðamenn og keyrðu um á Land Rover jeppum. „Þeir hafa verið kallaðir á lögreglustöð og greitt sekt fyrir athæfi sitt,“ staðfestir Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi, í sambandi við fréttastofu. „Við náðum í hnakkadrambið á þeim, eins og sagt er.“ Ökumennirnir ypptu öxlum Leiðsögumenn sem komu að mönnunum á ólíkum stöðum, þar á meðal á Emstruleið og við Kötlujökul, lýstu tómlæti mannanna þegar þeim var bent á að utanvegaakstur væri ólöglegur. Annar tónn virðist þó vera kominn virðist hafa verið kominn í þá nú undir kvöldið. „Þeir hlýddu fyrirmælum lögreglu um að halda á lögreglustöð á Selfossi og þar fengu þeir sína refsingu.“ Málinu hefur þegar verið lokið með greiðslu sektar. Í fyrri umfjöllunum um mál af þessu tagi hefur komið fram að sektargreiðslur geti jafnvel numið hundruðum þúsunda. Vakti sterk viðbrögð landsmanna Athæfi mannanna hefur þegar vakið sterk viðbrögð, meðal annars á Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar þar sem fleiri hundruð hafa lýst vanþóknun sinni. „Þetta var með því ljótara,“ segir Þorsteinn. Þorsteinn segir jákvætt hve margir hafi látið vita af athæfinu og hve fljótt hafi verið hægt að leysa úr því. Þegar mál sem þessi komi upp sé þó mikilvægt að láta vita beint í síma 112 en ekki eftir krókaleiðum. Almennt geti þessi mál verið flókin þar sem bifreiðarnar séu á ferðum fjarri byggðum og geti jafnvel verið á ferð milli lögregluumdæma. Það geti því reynt á góða samvinnu við úrlausn slíkra mála. Utanvegaakstur Lögreglumál Mest lesið Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Innlent „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl Innlent Fleiri fréttir „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sjá meira