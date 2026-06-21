Innlent

„Við náðum í hnakka­drambið á þeim“

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Bílarnir skildu eftir sig djúp hjólför.
Bílarnir skildu eftir sig djúp hjólför.

Utanvegaökumennirnir sem sást til víða á hálendinu hafa þegar lokið málinu með sektargreiðslu. Mennirnir voru erlendir ferðamenn og keyrðu um á Land Rover jeppum.

„Þeir hafa verið kallaðir á lögreglustöð og greitt sekt fyrir athæfi sitt,“ staðfestir Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi, í sambandi við fréttastofu.

„Við náðum í hnakkadrambið á þeim, eins og sagt er.“

Ökumennirnir ypptu öxlum

Leiðsögumenn sem komu að mönnunum á ólíkum stöðum, þar á meðal á Emstruleið og við Kötlujökul, lýstu tómlæti mannanna þegar þeim var bent á að utanvegaakstur væri ólöglegur. Annar tónn virðist þó vera kominn virðist hafa verið kominn í þá nú undir kvöldið.

„Þeir hlýddu fyrirmælum lögreglu um að halda á lögreglustöð á Selfossi og þar fengu þeir sína refsingu.“

Málinu hefur þegar verið lokið með greiðslu sektar. Í fyrri umfjöllunum um mál af þessu tagi hefur komið fram að sektargreiðslur geti jafnvel numið hundruðum þúsunda.

Vakti sterk viðbrögð landsmanna

Athæfi mannanna hefur þegar vakið sterk viðbrögð, meðal annars á Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar þar sem fleiri hundruð hafa lýst vanþóknun sinni.

„Þetta var með því ljótara,“ segir Þorsteinn.

Þorsteinn segir jákvætt hve margir hafi látið vita af athæfinu og hve fljótt hafi verið hægt að leysa úr því. Þegar mál sem þessi komi upp sé þó mikilvægt að láta vita beint í síma 112 en ekki eftir krókaleiðum. Almennt geti þessi mál verið flókin þar sem bifreiðarnar séu á ferðum fjarri byggðum og geti jafnvel verið á ferð milli lögregluumdæma. Það geti því reynt á góða samvinnu við úrlausn slíkra mála.

Utanvegaakstur Lögreglumál

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