Belgar fóru illa að ráði sínu gegn Íran

Þrátt fyrir mikla yfirburði Belgíu gerði liðið markalaust jafntefli við Íran í G-riðli á HM í fótbolta í kvöld. Það er allt galopið í riðlinum.
Fyrir fram var búist við sigri Belga í leiknum og yfirburðir liðsins í kvöld voru töluverðir.
Belgar voru meira með boltann, sköpuðu mun fleiri færi og voru hættulegri í vítateig andstæðingsins en inn vildi boltinn ekki.
Í leit sinni að fyrsta marki leiksins hjálpaði ekki til að Nathan Ngoy, leikmaður Belgíu, hafi fengið að líta rauða spjaldið á 66. mínútu eftir að hafa brotið á Mehdi Taremi sem varð sleppa einn í gegn.
Hvorugu liðinu tókst að finna sigurmarkið mikilvæga og varð markalaust jafntefli niðurstaðan.
Staðan í G-riðlinum er þannig að Íran er á toppnum með tvö stig, sama stigafjölda og Belgía sem og sömu markatölu en fleiri skoruð mörk. Bæði lið sótt tvö jafntefli í tveimur leikjum.
Nýja Sjáland og Egyptaland koma þar á eftir með eitt stig hvor. Þau lið mætast í nótt og er þar tækifæri fyrir það lið sem sækir sigur að verma toppsæti riðilsins fyrir lokaumferðina.