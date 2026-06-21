Tveir erlendir ferðamenn á tveimur Land-Rover jeppum hafa keyrt utanvegar við hið minnsta þrjár náttúruperlur og skilið eftir sig djúp hjólför á Emstruleið, Kerlingarfjöll og við Kötlujökul. Lögregla rannsakar málið.
„Ég hef ekki séð svona áður, að menn geri svona hluti hiklaust aftur og aftur, þeir fara þarna inn úr og upp þessa leið þar sem þeir komast ekki lengra, þá snúa þeir við og fara sömu leið til baka, alveg hiklaust út fyrir veg og ekki einu sinni í sömu för og þeir notuðu síðast, þannig að þarna eru staðir þar sem eru fjórar slóðir eftir þessa tvo bíla,“ segir Klemenz Geir Klemenzson trússari í samtali við Vísi. Lögreglan á Suðurlandi staðfestir að málið sé til rannsóknar.
Fyrst var vakin athygli á utanvegaakstrinum á Facebook hópnum Bakland ferðaþjónustunnar. Klemenz segist telja mennina tvo vera franska en hann hafði afskipti af þeim þar sem þeir voru að keyra á Emstruleið, frá Einhyrningi og inn að Álftavatni. Á númeraplötum má sjá að bílarnir eru merktir Frakklandi og getgátur Klemenzar því líklega réttar um þjóðerni mannanna.
„Til að byrja með skildu þeir ekki einu sinni ensku. Ég talaði þá nógu hátt svo að þeir fóru að skilja ensku, fyrst könnuðust þeir ekkert við þetta og ég trúði öðrum þeirra, hann virtist miður sín en eftir á að hyggja hefur hann bara verið það yfir það að hafa verið böstaður en hinn var bara með kjaft og ég hef aldrei talað svona kjarnyrta íslensku á ensku áður. Ég var verulega reiður, ég skal viðurkenna það.“
Hvað sagðiru við þá?
„Það var svo margt. Ég var ekki kurteis og ég skammast mín ekkert fyrir það.“
Hvað eru þetta margir staðir þar sem þessir menn hafa valdið slíku tjóni?
„Þeir staðir sem ég veit um eru Kerlingafjöll, Kötlujökull og núna Fjallabak og ég var að frétta af því að þeir stefna á Þjórsárdalsveg. Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna, það eru allir að fylgjast með þeim.“
Þeirra eina vörn hafi verið sú að ekkert lokunarmerki hafi verið við veginn að Emstruleið. Klemenz segist hafa hringt í Vegagerðina sem hafi brugðist við á klukkutíma.
„Og þeim þótti þetta afar miður, þetta hefur yfirleitt alltaf verið merkt. Þetta afsakar hinsvegar alls ekki það sem þessir menn gerðu, því þegar þeir koma að fyrsta skafli sem þeir komust ekki yfir áttu þeir að snúa við. Síðan hefur maður fengið þessar ábendingar um að þeir séu að valda spjöllum víðar.“