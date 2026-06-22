UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé

UEFA, knattspyrnusamband Evrópu, ætlar ekki að hafa vatnspásur í öllum leikjum á EM og í Meistaradeild Evrópu, líkt og tíðkast á HM í fótbolta í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.
Fáum dylst að drykkjarhléin á HM eru til þess að koma að auglýsingum í sjónvarpi, um miðjan fyrri og seinni hálfleik allra leikja. FIFA kynnti þó hléin til leiks á þeim forsendum að verið væri að hugsa um hag leikmanna, vegna mikils hita sem verið gæti á leikjum á mótinu.
Um þriggja mínútna hlé er að ræða í hvorum hálfleik og hafa þau verið gagnrýnd í fjölmiðlum sem og jafnvel með bauli stuðningsmanna á leikjunum sjálfum.
The Guardian kallaði eftir svörum frá UEFA um hvort sami háttur yrði hafður á þegar EM yrði næst haldið, árið 2028, sem og í Meistaradeild Evrópu. Talsmaður UEFA svaraði því skýrt að engar áætlanir væru um að gera drykkjarhlé að skyldu í öllum leikjum.
„UEFA er ekki með nein plön um að breyta reglunum fyrir komandi mót, þar á meðal Meistaradeild Evrópu og EM 2028,“ sagði í svarinu.
EM 2028 fer fram að sumri til í Englandi, Skotlandi, Wales og Írlandi, og ljóst að það gæti orðið ansi heitt á sumum leikjanna. Það breytir hins vegar ekki stefnu UEFA sem er sú að hafa ekki sérstök drykkjarhlé nema að hitinn fari yfir 35 gráður.
Ef hitinn er undir þessum viðmiðunarmörkum þá er það í höndum dómara að ákveða hvort og þá hvenær hann vill gera hlé svo að leikmenn geti svalað þorsta sínum.