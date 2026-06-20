Afi, pabbi og bróðir Matías Galarza gerðu garðinn frægan sem markmenn en sjálfur endaði Matías sem miðjumaður. Hann valdi líka að spila fyrir landslið Paragvæ og skoraði sigurmark liðsins með góðu skoti gegn Tyrklandi í nótt.
Matías Galarza varð fljótastur til að skora mark í leik á yfirstandandi HM þegar hann skaut nokkuð utan teigs, neðst í hægra hornið hjá Tyrkjum eftir rétt rúma mínútu af leiknum. Galarza og félagar héldu svo út þrátt fyrir að spila manni færri allan seinni hálfleikinn.
Þessi 24 ára miðjumaður hefði allt eins getað orðið landsliðsmaður Bólivíu en var þess í stað í lykilhlutverki í 2-2 jafntefli við Bólivíu á útivelli í undankeppni HM, og átti sinn þátt í því að Bólivía komst á endanum ekki á mótið.
Pabbi Matíasar, Rolando Galarza, segir bólivíska miðla hafa kallað son sinn „svikara“ og átt erfitt með að sætta sig við að Matías skyldi velja að spila fyrir Paragvæ. Rolando var hins vegar fljótur að benda á að Matías væri fæddur í Paragvæ, þó að hann hefði svo alist upp að miklu leyti í Bólivíu en þar er Rolando fæddur og spilaði um árabil sem markvörður, auk þess að vera markmannsþjálfari bólivíska landsliðsins.
Afi Matíasar, Arturo, varði mark beggja landsliða, Bólivíu og Paragvæ, á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Bróðir Matíasar var svo einnig markvörður, eins og pabbinn og afinn, og stóð í marki U21-landsliðs Bólivíu.
Galarza hefur hins vegar, að sögn pabba síns, aldrei verið í vafa um að hann vildi spila fyrir landið sem hann fæddist í, Paragvæ. Sá draumur rættist í águst 2022, þegar Galarza var enn aðeins tvítugur.
Hann hóf fótboltaferilinn með Olimpia í Paragvæ en var fenginn 19 ára gamall til Vasco da Gama í Brasilíu. Þaðan var hann svo fenginn til River Plate í Argentínu, heimalandi móður sinnar, í fyrrasumar en Galarza fór svo að láni til Atlanta United í bandarísku MLS-deildinni í mars síðastliðnum og á félagið rétt á að eignast leikmanninn í sumar. Miðað við hetjutilburði Galarza í nótt ætti ekki að koma á óvart að sú yrði raunin og á meðan fylgist markvarðafjölskyldan hans stolt með.