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Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt

Sindri Sverrisson skrifar
Matheus Cunha fagnaði með sínum hætti eftir að hafa skorað gegn Haítí í nótt.
Matheus Cunha fagnaði með sínum hætti eftir að hafa skorað gegn Haítí í nótt. Getty/Dan Mullan

Cunha kom inn í byrjunarlið Brasilíu og þakkaði fyrir sig með tveimur mörkum, á 23. og 36. mínútu. Í bæði skiptin fékk hann góða aðstoð frá Vinicius sem skoraði svo þriðja markið í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Brasilíumenn eyddu svo sem minnstri orku í seinni hálfleikinn, áttu raunar ekki skot á mark eftir hléið, og fleiri mörk voru ekki skoruð.

Þeir eru nú með fjögur stig líkt og Marokkó, Skotland þrjú en Haítí án stiga. Brasilía mætir svo Skotlandi í lokaumferðinnni í riðlinum, á miðvikudagskvöld, en Marokkó mætir þá Haítí.

Manchester United-maðurinn Cunha skoraði fyrsta mrak leiksins í nótt eftir að hafa unnið boltann á miðjunni og svo á endanum fylgt á eftir skoti Vinicius sem var varið.

Cunha skoraði svo seinna mark sitt með skoti vinstra megin úr teignum, eftir sendingu frá Vinicius sem skoraði svo sjálfur eftir sendingu Lucas Paqueta yfir vörn Haítí.

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