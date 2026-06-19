Bandaríska leikkonan Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni ásamt bandaríska leikaranum, kvikmyndaframleiðandanum og skartgripahönnuðinum Adam Schulman.
Hin fjörutíu og þriggja ára Hathaway greindi frá ólettunni með myndbandi á Instagram-síðu sinni en í frétt Vouge kemur fram að hún hafi nýlega sést njóta frís í sólríku Saint-Tropez, klædd í rjómalitaða heklaða yfirflík yfir óléttukúluna, sem var úr samstarfi stílistans hennar, Erin Walsh, við tískuhúsið La Ligne.
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Fyrir á hún tvo drengi með Shulman, þá Jonathan, 10 ára, og Jack, sex ára, en hjónin hafa haldið sonum sínum frá sviðsljósinu. Shulman og Hathaway hafa verið gift frá árinu 2012. Er hún einna helst þekkt fyrir kvikmyndirnar um Prada-djöfulinn og leik sinn sem Catwoman í kvikmyndinni The Dark Knight Rises.
Stórstjarnan Laufey Lín mætti á stjörnum prýdda forsýningu framhalds hátískumyndarinnar The Devil Wears Prada. Var hún þar í hópi tískudrottninga og ekkert gefið eftir í flottheitum.
Leikkonan lenti í hrakningum við tökur á myndinni Interstellar hér á landi.
Leikkonan Anne Hathaway gekk í gærkvöldi að eiga kærasta sinn til fjögurra ára, Adam Shulman. Meðfylgjandi myndir voru teknar af brúðhjónunum en leikkonan var klædd í stórglæsilegan Valentino kjól sem skoða má ...