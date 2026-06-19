Lífið

Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni

Freyja Þórisdóttir skrifar
Anne Hathaway á hinu árlega Met Gala árið 2026 þann 4. maí 2026 í New York.
Anne Hathaway á hinu árlega Met Gala árið 2026 þann 4. maí 2026 í New York. Getty

Bandaríska leikkonan Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni ásamt bandaríska leikaranum, kvikmyndaframleiðandanum og skartgripahönnuðinum Adam Schulman. 

Hin fjörutíu og þriggja ára Hathaway greindi frá ólettunni með myndbandi á Instagram-síðu sinni en í frétt Vouge kemur fram að hún hafi nýlega sést njóta frís í sólríku Saint-Tropez, klædd í rjómalitaða heklaða yfirflík yfir óléttukúluna, sem var úr samstarfi stílistans hennar, Erin Walsh, við tískuhúsið La Ligne. 

Fyrir á hún tvo drengi með Shulman, þá Jonathan, 10 ára, og Jack, sex ára, en hjónin hafa haldið sonum sínum frá sviðsljósinu. Shulman og Hathaway hafa verið gift frá árinu 2012. Er hún einna helst þekkt fyrir kvikmyndirnar um Prada-djöfulinn og leik sinn sem Catwoman í kvikmyndinni The Dark Knight Rises.

Barnalán Ástin og lífið Bandaríkin

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