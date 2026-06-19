Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Sigurgeir Ingi Þ. Eyvinds skrifar 19. júní 2026 13:54 Hljómsveitin Kaleo verður aðalnúmerið á tónlistarhátíðinni Bergmáli. Vísir/Viktor Freyr Tónlistarhátíðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun, laugardag. Ferðamenn reka upp stór augu við sjónina en búið er að stilla upp tjöldum, tugum kamra, risastóru sviði og hljóðprufur eru hafnar. „Þetta er mjög tilkomumikið,“ sagði Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður sem ræddi við Egil Tómasson svæðisstjóra og Ósk Gunnarsdóttur, einn skipuleggjanda, í beinni útsendingu frá Þingvöllum í hádegisfréttum. Á bak við tónlistarhátíðina liggur margra mánaða skipulagsvinna. „Við Egill höfum bæði verið að framkvæma stóra viðburði hér á landi en getum bæði sagt með vissu að þetta er sá allra stærsti og flóknasti sem við höfum haldið,“ segir Ósk. Sérstakt öryggisráð, skipað tuttugu til þrjátíu manns, með fulltrúum frá bæði lögreglu og slökkviliði hefur fundað vikulega. „Það er allt búið að vera til fyrirmyndar. Við vorum að taka öryggisúttekt í morgun, það var hreinlega klappað hér, allir aðilar í skýjunum. Nú vantar bara fólkið.“ Það eru ekki aðeins tónlistarunnendur sem munu skemmta sér á morgun, áhugafólk um skipurit má einnig vel við una. Vísir Gagnrýnt hefur verið að gestir megi ekki taka með sér tjaldstóla og regnhlífar. „Við náttúrulega erum að fá tuttugu þúsund manns á svæðið, við fylgjum bara alþjóðlegum öryggisstöðlum í kringum svona stóra viðburði, þetta er bara gert fyrir öryggi fólks. Þetta er ekki gert af illvild, þetta er bara nauðsynlegt,“ segir Egill Ekki verður leyfilegt að hafa mat og drykk með sér inn á svæðið en skipuleggjendur lofa góðu úrvali þegar inn á svæðið er komið. Vísir „Ég vil árétta að fólk þarf ekki að koma með regnhlíf, hér eru tjöld og samkvæmt spánni eru 15 gráður og sól,“ segir Ósk. „Það eru bekkir og borð úti um allt á veitingasvæðinu. Við erum með klappstóla víðs vegar á svæðinu. Það eru sérstólasvæði fyrir óléttar konur og fleiri sem kunna að þurfa. Það verður nóg af sætum á morgun og ég tala nú ekki um ef það verður bongó, þá erum við Íslendingar bestir í pikknikk, það er bara að taka teppin með og hafa það kósí með okkur.“ Samkvæmt Ósk eru örfáir miðar enn lausir. Kaleo Þingvellir Tónlist Mest lesið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Tónlist Laufey Lín er mætt til Springfield Bíó og sjónvarp Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Lífið Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Lífið Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Lífið samstarf Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Lífið Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Sjá meira