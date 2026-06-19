Lífið

Búast við fimm­tán gráðum og sól á Þing­völlum

Sigurgeir Ingi Þ. Eyvinds skrifar
Hljómsveitin Kaleo verður aðalnúmerið á tónlistarhátíðinni Bergmáli. 
Hljómsveitin Kaleo verður aðalnúmerið á tónlistarhátíðinni Bergmáli.  Vísir/Viktor Freyr

Tónlistarhátíðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun, laugardag. Ferðamenn reka upp stór augu við sjónina en búið er að stilla upp tjöldum, tugum kamra, risastóru sviði og hljóðprufur eru hafnar.

„Þetta er mjög tilkomumikið,“ sagði Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður sem ræddi við Egil Tómasson svæðisstjóra og Ósk Gunnarsdóttur, einn skipuleggjanda, í beinni útsendingu frá Þingvöllum í hádegisfréttum.

Á bak við tónlistarhátíðina liggur margra mánaða skipulagsvinna.

„Við Egill höfum bæði verið að framkvæma stóra viðburði hér á landi en getum bæði sagt með vissu að þetta er sá allra stærsti og flóknasti sem við höfum haldið,“ segir Ósk.

Sérstakt öryggisráð, skipað tuttugu til þrjátíu manns, með fulltrúum frá bæði lögreglu og slökkviliði hefur fundað vikulega.

„Það er allt búið að vera til fyrirmyndar. Við vorum að taka öryggisúttekt í morgun, það var hreinlega klappað hér, allir aðilar í skýjunum. Nú vantar bara fólkið.“

Það eru ekki aðeins tónlistarunnendur sem munu skemmta sér á morgun, áhugafólk um skipurit má einnig vel við una. Vísir

Gagnrýnt hefur verið að gestir megi ekki taka með sér tjaldstóla og regnhlífar.

„Við náttúrulega erum að fá tuttugu þúsund manns á svæðið, við fylgjum bara alþjóðlegum öryggisstöðlum í kringum svona stóra viðburði, þetta er bara gert fyrir öryggi fólks. Þetta er ekki gert af illvild, þetta er bara nauðsynlegt,“ segir Egill

Ekki verður leyfilegt að hafa mat og drykk með sér inn á svæðið en skipuleggjendur lofa góðu úrvali þegar inn á svæðið er komið. Vísir

„Ég vil árétta að fólk þarf ekki að koma með regnhlíf, hér eru tjöld og samkvæmt spánni eru 15 gráður og sól,“ segir Ósk.

„Það eru bekkir og borð úti um allt á veitingasvæðinu. Við erum með klappstóla víðs vegar á svæðinu. Það eru sérstólasvæði fyrir óléttar konur og fleiri sem kunna að þurfa. Það verður nóg af sætum á morgun og ég tala nú ekki um ef það verður bongó, þá erum við Íslendingar bestir í pikknikk, það er bara að taka teppin með og hafa það kósí með okkur.“

Samkvæmt Ósk eru örfáir miðar enn lausir.

Kaleo Þingvellir Tónlist


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