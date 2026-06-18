Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina segir að óheimilt hafi verið að sigla með mótmælandann sem kom sér fyrir í tunnu í hvalveiðiskipinu Hval 9 um borð.
Hvalveiðiskipið Hvalur 9 sigldi úr höfn rétt fyrir klukkan fimm í dag með Hólmstein Harðarson sem sat í tunnu mastursins til að mótmæla hvalveiðum um borð. Hann sagðist fyrr í dag ekki ætla niður sjálfviljugur en að hann væri með takmarkað nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum. Hólmsteinn skipulagði mótmælin einn.
Rætt var við Valgerði Árnadóttur, formann Hvalavina, í kvöldfréttum á Sýn en þar segir hún Hólmstein hafa verið skráður farþegi skipsins að honum óvitandi. Honum hafi ekki verið tjáð í hvaða tilgangi hann hafi gefið upp persónuupplýsingar þegar hann var beðinn um þær.
Hólmsteinn hafi séð Hval 8 siglt úr höfn í morgun og hafi þá ákveðið að fara um borð í Hval níu og fara upp í mastur skipsins.
Valgerður segir lögmenn sem hún hafi rætt við segja atvikið vera brot á siglingarlögum og að málið sé mjög alvarlegt. Katrín Oddsdóttir, lögmaður, hafi verið í samskiptum bæði við lögreglu og Landhelgisgæslu fyrr í dag og séu báðar upplýstar um málið. Valgerður segist hafa beðið lögreglu um að skerast í leikinn og að hún vilji að bátarnir séu stöðvaðir og þeir sem komi að þessari ákvörðun verði yfirheyrðir.
Hún segir ákvörðunina um að sigla af stað með mótmælandann um borð koma beint frá Kristjáni Loftssyni, eiganda Hvals hf., og segir atvikið alfarið á hans ábyrgð. Hann hafi ekki óskað eftir aðstoð lögreglu við að fjarlægja Hólmstein úr mastri skipsins áður en skipið sigldi úr höfn með mótmælandann um borð.