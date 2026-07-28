Sjö hafa verið ákærðir fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem framin var á Austurvelli í Reykjavík í ágúst 2022. Árásin var framin í kjölfar annarrar árásar sem einn þessara sjö er ákærður fyrir að hafa framið.
Í ákæru, sem fréttastofa hefur undir höndum, er þessi eini sagður hafa ráðist á mann með því að slá hann með krepptum hnefa í höfuðið.
Svo virðist sem brotaþoli síðari árásarinnar hafi ætlað að koma manninum, sem varð fyrir fyrri árásinni, til aðstoðar, en þá hafi mennirnir sjö ráðist á hann.
Sjömenningunum er gefið að sök að hafa slegið brotaþolann nokkur högg í höfuð og búk, sparkað tvívegis í afturhluta hans, og taka hann hálstaki. Hann hafi svo fallið í jörðina og þá hafi þessir sjö slegið og sparkað endurtekið í hann meðan hann lá í jörðinni.
Fyrir vikið hlaut hann ýmsa áverka á líkama, sem og áfallastreituröskun.
Maðurinn sem varð fyrir fyrri árásinni mun á einhverjum tímapunkti hafa reynt að stöðva þá síðari, en þá hafi sá sem réðst fyrst á hann aftur ráðist á hann. Sá hlaut ýmsa áverka á höfði og andliti.
Þess er krafist fyrir hönd mannsins sem varð fyrir fyrstu og þriðju árásinni, af hálfu eins og sama mannsins, að honum verði dæmdar 700 þúsund krónur í miskabætur.
Fyrir hönd þess sem varð fyrir annarri árásinni, af hálfu sjö, er þess krafist að honum verði dæmdar 2,5 milljónir króna í miskabætur.
Héraðssaksóknari höfðar málið sem verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur.